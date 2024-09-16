疑涉「妄議中央」　中國社科院經濟所領導層遭「一鍋端」全部更換

中國社會科學院經濟研究所近日爆發「政治地震」，領導層因涉嫌「妄議中央」而全部被更換，這是社科院自十多年前「間諜案」後再次出現的重大政治事故。



有媒體報道，事件起因是該所副所長朱恒鵬被指「妄議中央」而遭到嚴肅處理，最終導致研究所領導班子被「一鍋端」。55歲的朱恒鵬同時擔任社科院公共政策研究中心主任，近年主要研究公立醫院改革和醫療保障制度等議題。

中國社會科學院經濟研究所近日傳出「政治地震」，領導層因為涉嫌「妄議中央」而全部被更換。（中國社會科學院經濟研究所官網）

上月底，社科院經濟研究所的所長、書記、副所長全部被更換，並開始清理「餘毒」。社科院人事幹部局官網顯示，中國社科院黨組於8月22日發出通知，任命前金融研究所黨委書記、副所長龔雲為經濟研究所黨委書記，前數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟研究所所長、黨委副書記，以及前科研局副局長宋泓為經濟研究所副所長。

同時，原經濟研究所黨委書記、副所長王利民被免職，並調任金融研究所黨委書記。原經濟研究所所長、黨委副書記黃群慧的職務也被免去。

中國社科院是中國最高的哲學和社會科學研究機構，也是中央智庫和意識形態的重鎮。十多年前，社科院曾經爆發「間諜案」，前日本研究所副所長金熙德和前公共政策研究中心副主任陸建華涉案。經過整肅之後，社科院近年來鮮少出現政治事故。北京官方經常強調，社科院首先是政治機關，政治性是其第一屬性，講政治是首要要求。