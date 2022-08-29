中國社科院指「閉關鎖國」為合理「自主限關」　 網民批駁被舉報

中國社科院下轄的中國歷史研究院課題組8月24日發布《明清時期「閉關鎖國『問題新探》文章，認為明清採取的是合理的「自主限關」。



中國歷史研究院課題組《明清時期「閉關鎖國」問題新探》文章稱：「『閉關鎖國』不是中國古代既有概念，也不是西方對中國的固有認知，而是晚清中日語言嫁接產生的歷史名詞，不是對明清時期對外政策的客觀描述。」

文章提到，「面對咄咄逼人的西方殖民勢力，明清時期的中國當政者從軍事、經濟、文化等不同層面，採取了以『自主限關』為主要特徵的限制性政策。這一政策沒有阻斷明清時期中國對外貿易的發展和中西文化交流互鑒，但造成了消極防禦和漠視西方先進科技的負面影響，在一定程度上為近代中國陷入被動挨打局面埋下了伏筆。 」

《辛丑條約》簽定時的合影。條約對中國處以各樣懲罰性的條款。（Wiki）

中國歷史研究院的文章引起熱議後，昨日（28日）有網民發表《批駁歷史研究院「閉國鎖國有利論」》一文，文章獲得超過10萬閱讀量。文章指，中國歷史研究院課題組《明清時期「閉關鎖國」問題新探》的用意是不言自明的，通過美化、讚揚、合理化「閉關鎖國」政策，打造理論和歷史經緯支撐，而文章沒有任何新穎、有說服力的史料，大量充斥的是「某歷史學家認為」「某學者指出」這樣的「論據」。

文章認為，「閉關鎖國」不是「自主限關」，也不是維護國家安全，只是維護愛新覺羅一家的統治，清廷千方百計阻止國人與西方交流，就是害怕西方的思想、宗教、科技文化傳到國內，會開拓國人的眼界，產生自由思想，滋生反抗情緒。清朝閉關鎖國，維護的只是愛新覺羅和滿人權貴的利益。

雍正帝觀書像。（Wiki）

該文作者在今日（29日）刊出文章，指昨日刊文《批駁歷史研究院「閉國鎖國有利論」》得到了諶旭彬老師和許子東教授的轉發和引用，兩位都是作者非常喜歡、敬重的歷史學者。該作者隨後提到：「但更令我『榮幸』的是，今日得到了歷史研究院的親自『侵權投訴』」。

該網民的截圖中顯示，中國歷史研究院在投訴描述中稱「此文的內容在公然造假，惡意污衊我院發表的文章，並在標題中以『批駁歷史研究院』作為噱頭，博人眼球，手段惡劣，對我院聲譽造成了極為惡劣的影響，屬於嚴重侵權行為。」