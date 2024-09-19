解放軍新航母棄俄式風格　福建艦仿美設計細節曝光

解放軍第3艘國產航母「福建艦」內部設計曝光，引起外界的高度關注。根據央視曝光影片，內容首次展示了福建艦的內部機庫和其他設施，特別是採用了硬式防火門，這種設計與遼寧艦和山東艦有顯著不同。過往中國航母多採用俄羅斯風格的軟式防火簾門，而福建艦則選擇了更具美式航母特點的硬式防火門。這種設計強調隔離和防爆功能，大大增強了航母的安全性。



福建艦的機庫防火門採用硬式防火門。（央視影片截圖）

福建艦排水量超過8萬噸，機庫容量比過往更大，能容納更多的艦載機，為未來部署新型戰機提供了充分的空間。有分析指出，福建艦至少可容納70架各式戰機，未來很可能部署全新版本的殲35戰鬥機。除了機庫外，福建艦的其他內部結構也展現了中國海軍對航母設計的新思維，特別注重內部防護和實戰性能。

福建艦船艙內部機庫等重點區域首次曝光，部份配置改採美式設計。（央視影片截圖）

硬式防火門的應用在航母設計中具有重要意義，能有效防止火災蔓延，並具有防爆能力。這一設計的曝光，顯示出解放軍在航母技術方面不斷創新，吸取美式航母的優點來改進自家航母。這也反映了中國在提升航母內部防護能力方面的努力，強化了福建艦在未來海戰中的生存能力。

航母內部的防火設計對於艦載機和船員的安全至關重要。硬式防火門比傳統的軟式防火簾門在隔離和防爆方面更具優勢，雖然製作成本較高，佔用空間也較大，但對於提升航母的實戰能力和安全性能具有關鍵作用。這也標誌著中國航母技術逐漸邁向現代化，力圖在國際軍事舞台上展現更強的實力。