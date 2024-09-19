中國成功發射兩顆北斗導航衛星　未來打造更智能綜合時空體系

內地周四（9月19日）9時14分在西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第59、60顆北斗導航衛星。

該組衛星屬中圓地球軌道（MEO）衛星，是中國北斗三號全球衛星導航系統建成開通後發射的第二組MEO衛星，入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統，開展下一代北斗系統新技術試驗試用。



內地周四（9月19日）9時14分在西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第59、60顆北斗導航衛星。（視覺中國）

據中國衛星導航系統管理辦公室介紹，今次發射的兩顆衛星，將在確保北斗三號全球衛星導航系統精穩運行的基礎上，開展下一代北斗系統新技術試驗試用。

與前期MEO組網衛星相比，該組衛星升級了星載原子鐘配置，搭載了新型星間鏈路終端，入網工作後，將進一步提升北斗三號全球衛星導航系統可靠性及定位導航授時、全球短報文通信等服務性能，在支撐北斗系統穩定運行和北斗規模應用的同時，將為下一代北斗導航衛星技術升級進行相關試驗。

內地周四（9月19日）9時14分在西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第59、60顆北斗導航衛星。（視覺中國）

內地周四（9月19日）9時14分在西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第59、60顆北斗導航衛星。（視覺中國）

中國北斗自1994年立項以來的30年間，秉承「自主創新、開放融合、萬眾一心、追求卓越」的新時代北斗精神，踐行「中國的北斗、世界的北斗、一流的北斗」發展理念，將北斗系統建成為靚麗的「國家名片」。

下一步，中國將加快推動下一代北斗系統建設發展，加大對不依賴衛星的多種定位導航授時手段的技術攻關。2035年前，中國將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。