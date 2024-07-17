中國航天雙｢世二｣：在軌衛星達900顆、北斗應用日均使用6000億次

中國航天科技集團公布數據顯示，中國在軌衛星數量已經超過900顆，位居世界第2位，提供的衛星服務遍及通信、導航、遙感等領域；其中北斗導航衛星日均使用次數達6000餘億次，僅次於美國的全球定位系統（GPS），為全球4大衛星定位系統之一。



在抗洪救災的各個階段，衛星圖像信息都為救災指揮決策和災害救助提供了重要支持。（央視新聞截圖）

內媒《快科技》16日報道，中國衛星的數量在全球高居第2位，在抗洪救災的各個階段，衛星圖像信息都為救災指揮決策和災害救助提供了重要支持，天對地的光學遙感圖像直觀、完整地展現了災區的全貌，提供了空中大幅度的影像數據，以及水流流速、流態、水位等信息。

報道列舉晚近一輪湖南洞庭湖強降雨災情，指湖南省平江縣遭遇有氣象記錄以來，持續時間最長、強度最大的一次汛情，全縣1400多個基站通信中斷。當地即是調派衛星通信無人機，結合中星26號衛星鏈路接入通信網絡，為9個鄉鎮、社區的12萬餘人提供應急通信保障。

這新一輪湖南洞庭湖強降雨中，救災隊伍調派衛星通信無人機，結合衛星鏈路接入通信網絡，為9個鄉鎮、社區的12萬餘人提供應急通信保障。（央視新聞截圖）

中國航天科技集團表示，目前基於衛星通信、遙感、導航定位等空間基礎設施，已然形成較為完善的應用體系；同時，手機直連衛星通信服務也正在普及，華為等多家廠商都已開通，覆蓋中國及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度洋大部分海域，設計用戶容量可以達到50萬以上。

值得一提的是，報道指出，受惠空間基礎設施與應用日漸完善，現如今內地多個導航地圖供應商都已經切換為北斗優先定位，日均使用量超過了6000億次，僅次於美國的全球定位系統（GPS）。北斗定位系統與GPS、俄羅斯的格洛納斯衛星導航系統（GLONASS）以及歐盟的伽利略衛星導航系統（GALILEO）同列全球4大衛星定位系統。