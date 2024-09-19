湖南女財政廳長劉文杰亡　傳遭兩男綁著從窗戶丟下去　兇手均自殺

內媒《經濟觀察網》引述知情人士報道，9月19日上午，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。此事或涉及刑事案件。



內媒《奔流新聞》指，多個社交平台流傳的截圖顯示，「劉文杰被兩個人綁著，從窗戶上面扔下去。當場死亡，這兩個人也自殺了」。



內媒財新網引述知情人士報道指，當日上午兩名男性前往劉文杰家中，三人均墮樓身亡。



湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

內媒《澎湃新聞》引述湖南省財政系統一內部人士指，劉文杰家住在湖南省財政廳院裏的住宅樓，她是從省財政廳成長起來的幹部。長沙市天心區城南派出所表示，財政廳院子裏確有發生警情，警方曾出警，其他情況不便透露，長沙市公安局會進行通報。

《澎湃新聞》報道指，據多位到過現場的人士介紹，現場共有三人墮樓，均已死亡。目前，事發現場已拉起警戒線。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

根據公開資料，劉文杰1966年10月生，湖南婁底漣源人。她在湖南省財政廳工作多年，歷任財政廳行政政法處助理調研員、行政政法處副處，機關黨委專職副書記，廳機關黨委辦公室主任、工會主席；人事教育處處長；財政廳黨組成員、總經濟師；財政廳黨組成員、副廳長；黨組成員、副廳長，湖南省紀委常委等職。2020年，劉文杰轉任湖南省統計局黨組書記、局長。2022年12月，她又回到財政廳，任廳長。

《經濟觀察網》報道指，一位劉文杰的昔日同事表示，劉文杰非常認真敬業，幾乎每天在辦公室工作到晚上11點。

另一位與劉文杰熟悉的當地官員亦表示，其與劉文杰熟識多年，劉的口碑很好，自己很尊敬她。