山西水庫發現文旅局官員遺體　官方稱其「患抑鬱症」遭網民質疑

9月4日晚，山西省晉中市榆社縣雙峰水庫內發現一具男性屍體。據內媒報導，死者確認為榆社縣文化和旅遊局正科級幹部王軍（50歲），事發現場還有其用過的筆和未寫過的筆記簿，及酒瓶。

案件在網絡引發關注後，今日（6日）榆社縣委宣傳部一名工作人員稱，王某患有抑鬱症。



據知情人透露，9月2日晚間，當地就有傳言，稱王軍在榆社縣雙峰水庫落水，9月4日晚，王軍的遺體在水庫內被發現，但具體死亡原因警方仍在調查中。

事發地雙峰水庫負責人5日表示，2日下午曾接到王軍電話表示要進入水庫拍照，4日家人找王軍時發現其座駕停泊在水庫旁，其後王軍家人與相關人員到水庫查看，發現他已死亡。

事發水庫（影片截圖）

據榆社縣人民政府門戶網站顯示，王軍1973年出生，大學本科學歷，位列榆社縣文旅局領導第二位，職務為榆社縣文旅局正科幹部、黨組成員。

榆社縣文旅局顯示，王軍1973年出生，是文旅局黨組成員。

今日，榆社縣委宣傳部工作人員回應內媒稱，王軍其本人患有抑鬱症，具體情況諮詢榆社縣文旅局局長周建波。不過，內媒多次致電周健波，電話並未接通。榆社縣文旅局辦公室辦公電話，亦在接通後立即被掛斷。

但榆社縣公安局一名工作人員介紹稱，目前此事警方沒有介入調查，死者家屬沒有報警，並且死者家屬認可死者為意外死亡。該工作人員表示，事發後當地派出所民警到達現場時，死者家屬已在現場，且警方聽家屬說死者患有抑鬱症，故並未調查具體情況。

雖然官方回應為「抑鬱症」，但網民對此並不買帳，認為用「抑鬱症」掩蓋未知的真相：

近期幹部抑鬱症多發時段，有可能以後還要多



聰明的抑鬱症患者，都省事警方也不用調查了，什麼都保住了兩全其美



抑鬱症也抑鬱，成了萬能背鍋俠！



水庫是個解決很多問題的好地方



抑鬱症和臨時工，背鍋兩大法寶。

