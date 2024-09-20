史上首次4天內雙颱風登陸上海　博主科普9月何以颱風密集

今年第14號颱風「普拉桑」已遠離上海，風力明顯減弱下，上海中心氣象台9月20日1時50分解除颱風藍色預警信號。而「普拉桑」緊接「貝碧嘉」再度登陸上海，導致當地史無前例地在四天之內有兩個秋颱風接連來襲。



自9月6日11號颱風「摩羯」登陸並重創華南之後，內地迎來漫長且密集的颱風登陸月。針對9月颱風扎堆出現的現象，知名科學科普博主「中國氣象愛好者」作出了解釋。



據介紹，「普拉桑」的路線比「貝碧嘉」稍偏南，預計登陸浙江，可以說是華東沿海二連擊。今年9月，颱風生成和登陸都比較頻繁，從生成數來說可能會達到6個，其中在中國登陸至少3個，影響4個以上。

「普拉桑」的路徑。（中央氣象台）

其主要原因包括，今年9月副熱帶高壓偏北，讓出了熱帶洋面，颱風有了發展空間；MJO上升波列在印太區域，有利於西北太平洋熱帶對流發展；西北太平洋和南海大部海溫大幅偏高，給颱風發展提供了充分的能量支持；今年是厄爾尼諾轉拉尼娜，有利於中國近海颱風發展和登陸。

至於颱風為何不容易登陸上海，是因為上海緯度高，東海北部海溫低空氣乾，颱風很難直接西折，也很難直接命中海岸線比較短的上海沿海。

而這次「貝碧嘉」能登陸，是因為9月中旬副高異常偏北偏強，引導「貝碧嘉」來到東海北部，在上海以東西折。然後是東海北部水溫異常偏高，幾乎都在30度以上，讓「貝碧嘉」能維持強度甚至加強，保持了巔峰狀態登陸。