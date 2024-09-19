颱風普拉桑今日登陸浙江沿海多地將強降雨　影響區域與貝碧嘉重疊

今年第14號颱風「普拉桑」今日（19日）將登陸浙江沿海，並將在未來三天給浙江、江蘇、安徽、上海等地帶來強降雨天氣，部分地區有大暴雨，影響區域與「貝碧嘉」有所重疊。



據中國天氣網消息，「普拉桑」將於下午到晚上在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸（熱帶風暴級或強熱帶風暴級，9～11級，23～30米/秒），浙江、上海等地風大雨強；此外，河北北部、內蒙古中部等地將有較強降雨。翌日，「普拉桑」殘余雲系還將給江蘇、安徽等地帶來強降雨。

「普拉桑」未來36小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

具體來看，中央氣象台預計，今日，內蒙古中部、河北北部、安徽東南部、江蘇南部、上海、浙江大部、海南島以及青海東北部、甘肅西南部、遼寧中部、福建西北部、江西中部等地部分地區有大到暴雨，其中，江蘇南部、浙江北部、海南島東南部等地部分地區有大暴雨（100～150毫米）。翌日，山西東北部、河北西北部、吉林東部、安徽中南部、江蘇大部、上海、浙江西部、江西北部和西部、湖南南部、四川盆地南部、台灣島大部等地部分地區有中到大雨，其中，安徽中南部、江蘇中部等地部分地區有暴雨或大暴雨（100～150毫米）。

而在後日，重慶東南部、貴州北部、江蘇南部、浙江西部、江西東北部和南部、福建西北部、廣東大部、廣西南部、海南島、台灣島等地部分地區有中到大雨，其中，廣東西南部等地部分地區有暴雨（50～80毫米）。

氣象部門提醒，「普拉桑」將影響浙江、江蘇、安徽、上海等地，影響區域與「貝碧嘉」有所重疊，呼籲公眾注意做好台風防御措施，避免在強風雨時段外出，防範山洪、中小河流洪水、內澇、滑坡等次生災害。此外，內蒙古中部、河北北部、海南島等地部分地區雨勢較強，也需防範次生災害的發生。