男子殺生母及女友　與大嫂私奔潛逃32年育一對子女終落網：躲累了

四川一名男子在32年前將女友及自己母親在家中殺害。隨後，他帶上大嫂一路潛逃至廣東，兩人隱姓埋名生育一兒一女，過得十分艱苦。近日該男子終於被拘捕歸案。



李某財指認犯案現場。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》報道，1992年7月，四川省內江市威遠縣發生一宗殺人案，男子李某財因感情糾紛，持尖刀將女友周某芳及自己的母親李某先殺害在家中廚房內。

案發後，威遠警方未獲取到李某財的線索，因此案件偵破一直陷入僵局。最近專案組民警發現李某財居住在廣東省江門市，並以「劉某某」的身份生活，在本年9月13日成功將李某財拘捕。

李某財接受訊問。（《紅星新聞》）

報道指，在案發當天，李某財逃往山中，第二天回來打探消息得知受害者死訊後，便前往親戚家藏匿了3個月。之後，李某財帶上大嫂古某芳（現任妻子）逃亡至廣東湛江、江門等地，最終在江門市赤水鎮「落腳」。期間，兩人隱姓埋名，以鑽井、割草、打石頭、撿垃圾為生，並育有一兒一女。

逃亡後，李某財與古某芳每天膽顫心驚，不敢回老家，也不敢聯繫家人，沒睡過一個好覺，生活過得十分艱苦。

「差點都忘了我自己原來的名字」

李某財被捕後向警察稱，「逃亡的這麼多年，我躲累了，已經記不得具體過了多少年，身份證號碼也記不得了，差點都忘了我自己原來的名字，這幾年生活得很苦，你們終究還是找來了，我終於解脫了」。

目前，李某財因涉嫌故意殺人罪已被依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。