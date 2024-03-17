福建泉州5歲女童遭姦殺　兇手曾化名潛逃25年終被執行死刑

29年前，福建泉州市5歲女童慘遭姦殺，兇手林章慶犯案後潛逃，至2020年終落網。

死者父親透露，林章慶已在3月14日當天上午10時許被執行死刑，他現在終於可以告慰女兒祖父母的在天之靈，他的「有生之年不再遺憾了」。



《海峽導報》報道，1995年4月12日，泉州豐澤區城東莊任村（現為莊任社區），林先生時年5歲的女兒小茹（化名），到同村村民林章慶的家中找其兒子玩耍，竟遭到林章慶殘忍殺害拋屍。

法院審理查明，1995年4月12日，被害人到林章慶位於泉州市豐澤區城東鎮莊任村的家中，找林章慶兒子玩耍。當日11時許，林章慶趁其子午睡之機，在客廳猥褻被害人。

聽到被害人家人的尋呼聲後，林章慶害怕猥褻行為敗露，於是捂住被害人的嘴巴，並將其挾持至雜物間，以布條堵塞嘴巴、掐頸部等方式限制被害人掙扎。發現被害人不能掙扎後，林章慶脫下對方的褲子猥褻，造成被害人陰部受傷出血。

1995年，福建泉州5歲女童慘遭姦殺。（台海網）

爾後，林章慶將被害人裝入編織袋，藏於家門口涵溝的雞鴨棚中。次日深夜，林章慶將被害人屍體拋棄於莊任村濱海小學東南側榕樹下一民宅外涵溝內。2日後，群眾發現被害人屍體後報警。

1995年4月14日中午，林章慶畏罪潛逃，化名為「陳國平」，先後逃至泉州市德化縣、石獅市、洛江區馬甲鎮等地藏匿。潛逃25年後，林章慶2020年9月10日在洛江區馬甲鎮落網。經法醫鑒定，被害人生前被他人用布條強行塞入口腔，堵塞咽喉致窒息死亡。

2021年7月5日，泉州市中級人民法院作出刑事附帶民事判決，認定林章慶犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判囚4年半，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。另賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失45000元（人民幣，下同）。

兇手林章慶曾化名潛逃25年，至2020年落網。（台海網）

宣判後，林章慶在法定期限內沒有上訴，泉州市中級人民法院依法報送福建省高級人民法院覆核。2022年11月18日，法院作出刑事裁定書，認為林章慶故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。林章慶還猥褻女童，其行為又構成猥褻兒童罪。應予以數罪併罰。

關於辯護人提出林章慶恐慌下導致被害人死亡，屬間接故意殺人的辯護意見，經查，林章慶供述因害怕猥褻犯罪行為被發現即產生殺人犯意，掐住被害人頸部，並撿起布條塞進被害人嘴裏，直至被害人不再掙扎。法醫屍檢鑒定亦證實被害人是生前機械性窒息死亡，故該辯護意見與查明事實不符，不能成立，不予採納。

法院認為，林章慶猥褻幼童，後為掩蓋罪行殺人拋屍，犯罪動機卑劣、犯罪手段殘忍，後果嚴重，依法應予嚴懲。林章慶歸案後雖能夠如實供述其主要犯罪事實，但其犯罪性質惡劣，人身危險性、社會危害性極大，不予從輕處罰。原判認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據此，省高院依法裁定同意泉州中院判決，並報請最高人民法院核准。