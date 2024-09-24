中證監主席：嚴肅查處恒大地產　形成有力震懾

周二（24日），國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。中國證券監督管理委員會主席吳清會上表示，堅持監管「長牙帶刺」，截至8月底，當局已查辦577宗證券期貨違法案件，特別是嚴肅查處恒大地產及其審計機構普華永道，形成有力震懾。



吳清表示，今年4月，國務院推出新「國九條」及制定修訂了50多項制度規則，形成資本市場「1+N政策」，在加強監管資本市場、防風險、促高品質發展取得一些初步成效。

他表示，市場生態進一步好轉，堅持監管「長牙帶刺」、有棱有角。6月底，國務院辦公廳轉發了證監會等5部委關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見，直到8月底，已經查辦577宗證券期貨違法案件，特別是嚴肅查處了恒大地產、中核鈦白等一些重要案件，與財政部從嚴查處了恆大地產審計機構普華永道，形成有力震懾。

吳又指，市場基礎制度加快完善，在2023年度，上市公司分紅創歷史新高，高達2.2兆元（人民幣．下同）。市場保持了IPO、再融資的適當節奏，前8個月交易所債券市場發行各類債券8.9兆元，穩步增長。今年5月以來市場披露重大重組案例近50宗，反應較積極。

吳強調，證監會將堅持嚴監嚴管，突出增強資本市場內在穩定性，樹立回報投資者的鮮明導向，提高上市公司質量和投資價值，並會保護中小投資者合法權益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規行為，同時在代表人訴訟、先行賠付等方面爭取落實更多示範性案例。

今年3月，恒大地產稱收到中國證監會通知，對恒大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，包括對恒大罰款41.75億元。創辦人許家印被指手段特別惡劣，終身禁入證券市場。9月，中國證監會通報，普華永道會計師事務所（PwC）涉入恒大集團財務造假，合計罰款4.41億元，並停業半年。