PwC涉恒大假賬風波遭頂格重罰 累計至少60家公司結束合作
撰文：許祺安
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涉恒大財務造假案的會計師事務所PwC（羅兵咸永道）在中國遭受鉅額罰款後，香港監管部門將繼續對其進行調查。香港會計及財務彙報局（ACRC）日前表示，隨著中國財政部對恒大地產大陸審計工作調查的結束，會財局對PwC就中國恒大集團審計的獨立調查將繼續進行。
中國證監會在今年3月揭露，恒大地產在相關債券發行文件中引用虛假數據，涉嫌欺詐發行。財政部和證監會上周對PwC中國所開出頂格罰單，共計罰款4.41億元人民幣，並暫停其經營業務六個月，同時撤銷廣州分所。PwC在遭受處罰後，已失去大量客戶。有媒體報道指出，自3月恒大地產財務造假公告後，PwC已被至少60家公司結束合作，其中包括36家A股上市公司、7家港股上市公司和16家基金公司。
財政部最新公告，被視為對恒大集團審計相關的跨境執法行動奠定重要里程碑。《彭博社》引述香港大學商學院教授高平陽分析表示，北京官方的嚴厲處罰將對香港監管機構帶來壓力。若香港監管機構對PwC進行處罰，最高可處以1000萬港元的罰款。
值得注意的是，在當局公布罰則後的翌日（9月14日），華安、寶盈、匯安、易米和浦銀安盛等5家基金公司相繼宣布與PwC「分手」，改聘其他會計師事務所。9月以來，PwC已失去多家基金公司合作，包括中庚基金、華寶基金、易方達基金等。市場人士表示，PwC的處罰傳聞在落地之前，一些基金公司可能持觀望態度，隨著其業務被暫停，接下來改聘動作或將越來越多。
PwC遭中證監和財政部的嚴厲處罰，將在香港的監管環境引起廣泛關注，對於該公司在香港的業務發展帶來新的挑戰。
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