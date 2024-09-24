中國三航母首度同時出海　對區域勢力釋放多航母時代來臨信號

中國海軍在近期首次同時派遣三艘航母出海，包括遼寧艦、山東艦以及正在進行海試的福建艦，顯示出中國海軍力量的迅速崛起與現代化。根據外媒報道，這三艘航母近期分別在菲律賓海、海南島及上海周邊進行演習與海試，標誌著中國進入多航母時代，並凸顯了中國在西太平洋地區日益常態化的海上軍事存在。



具體來說，遼寧艦和山東艦已經在中國海軍中建立了穩固地位，而福建艦則是中國第一艘國產電磁彈射航母，目前正在進行第四次海試，預計未來將與其他兩艘航母組成多艦編隊，擴大中國在亞太地區的軍事影響力。隨著中國持續加強航母戰力、訓練更多飛行員，並進行遠洋演習，中國的航母戰力正在快速提升。

遼寧艦甲板上停放了24架殲-15。（網易號＠第一軍情）

根據軍事專家的分析，三艘航母同時出海展現了中國海軍的作戰準備與戰略布局，特別是在南海和台灣周邊的海域活動，是對區域內各國發出的明確信號，顯示中國在應對潛在衝突和提升海軍打擊能力方面取得了重大進展。

山東艦。（央視新聞）

諸如自媒體軍事記者艾里斯（Ian Ellis）彙總的公開數據顯示，截至上周遼寧艦航母編隊在菲律賓海活動，而山東艦航母編隊則在海南島附近。同時，福建艦已經離開上海江南造船廠，進行另一輪海試。衛星圖像證實，這3艘航母截至9月18日都在航行。而遼寧艦和山東艦航母編隊各包括至少4艘驅逐艦，以及一艘戰鬥支援艦或護衛艦，很可能還有一艘攻擊潛艦隨行。

分析強調，中國航母的行動不只是展示軍力，諸如遼寧艦最近在台灣附近，還有穿越日本沖繩縣的行動，即是向區域勢力發出了明確信息。而在台灣東部海域操作航母，則為兩岸萬一爆發衝突，提供解放軍另一個打擊，並封鎖台灣的途徑做準備。

解放軍官方微博「中國軍號」發放福建艦首次航行試驗照片。（「中國軍號」）

另根據官媒《環球時報》指出，在中國首艘航母服役12週年紀念日周三即將到來之際，三艘航母近一周內都進行了演習或測試，顯示中國的航母計劃已進入快車道。而國防部亦於本月19日表示，根據年度訓練計劃，中國海軍近期組織遼寧艦航母編隊，在包括西太平洋在內的海域從事例行演習，目的在於提升作戰能力。

此外，與此同時，美國航母「羅斯福」號已返回南海，凸顯出該地區的戰略競爭日趨激烈。儘管中國航母數量與技術水平尚不及美國，但隨著中國航母艦隊的擴展，其全球軍事戰略中的角色越來越重要，不容忽視。