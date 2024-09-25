國台辦：台灣居民郭宇軒涉嫌多地實施詐騙犯罪被查　陸方依法辦案

22歲台灣男子郭宇軒自8月底抵達上海後失聯，家屬一直焦急尋人。周三（25日），國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，郭宇軒涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，案件正在偵辦中；又指大陸有關方面嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。



朱鳳蓮表示，台灣居民郭宇軒8月27日抵達大陸後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中。大陸有關方面嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。她又指，依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益是陸方一貫的態度；至於兩岸協議執行受到影響的原因則眾所周知。

郭宇軒抵達上海後失聯多日，近日被官方證實涉嫌詐騙。（X平台）

另一方面，台塑一名管理人員9月1日抵達上海後被盤查，台塑集團表示該名員工正在配合大陸調查。對此，朱鳳蓮表示，這是一宗台胞涉嫌虛假申報致使偷逃稅款的經濟案件，又指別有用心人士借此誤導輿論，恐嚇台灣民眾是不得人心。

此外，媒體問道大陸國安部門對台灣三名現役軍人立案偵查，台灣資通電軍則回應稱陸方指控不實。朱鳳蓮表示，賴清德當局背地裏指使、操縱台軍情機構對大陸實施網絡攻擊破壞，顛倒黑白、散布謠言，大肆詆毀大陸政治制度和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗。國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護國家安全和台海穩定，是依法懲「獨」的正義之舉。