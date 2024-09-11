長榮桂冠酒店拒掛國旗 國台辦：不允許支持｢台獨｣的人在大陸賺錢
撰文：盛昀
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9月11日，國台辦回應長榮桂冠酒店拒掛國旗事件，稱決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，干「吃飯砸鍋」的事。
內地網紅近日拍片揭露他在法國巴黎長榮桂冠酒店入住時，發現酒店懸掛的萬國旗中缺少中國五星紅旗。影片中，他兩次要求酒店將五星旗掛上，卻遭到拒絕。爭議延燒數日後，上海長榮桂冠酒店於官網發布道歉聲明，強調希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。
9月11日，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發佈會，有記者就巴黎長榮桂冠酒店在奧運會期間拒掛五星紅旗事件提問：巴黎長榮桂冠酒店在奧運會期間拒掛五星紅旗，引發網友強烈不滿。上海長榮集團發佈聲明後，長榮集團再發表聲明表示堅持「九二共識」，反對「台獨」。對此有何評論？
國台辦新聞發言人陳斌華表示，我們注意到有關報道。希望長榮集團秉持民族大義，站穩立場，堅持「九二共識」，反對「台獨」，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。我也再次強調，我們歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，干「吃飯砸鍋」的事。
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