涉受賄1.48億餘元　重慶原副市長熊雪當庭認罪

撰文：朱加樟
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26日（周四），河南省鄭州市中級法院一審公開開庭審理了重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪受賄案。熊雪當庭表示認罪悔罪；法庭宣佈休庭，擇期宣判。

熊雪當庭表示認罪悔罪。（央視）

鄭州市檢察院起訴指控：1999年至2023年，熊雪利用擔任重慶市南岸區副區長，重慶高新區管委會副主任，重慶北部新區管委會副主任、主任，重慶兩江新區管委會副主任，重慶市永川區委書記，重慶市商務委員會主任，重慶市發展和改革委員會主任，重慶市政府黨組成員、副市長，重慶高新區黨工委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、用地審批等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.48億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究熊雪的刑事責任。

公開資料顯示，熊雪1962年12月出生，重慶渝北人，從1982年8月參加工作、1984年加入中國共產黨以來，在重慶市成長歷練，從基層一直走到省部級高位。熊雪曾任重慶市江津市委副書記、市長，高新區黨工委副書記、管委會副主任，北部新區管委會主任、黨工委副書記、書記等。在被查之前，熊雪已經卸任重慶市副市長。

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