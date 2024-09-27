日艦首度穿越台海　內地海軍專家：感覺到軍國主義復活的威脅

日本海上自衛隊護衛艦「漣」號9月25日首次穿越台灣海峽，創下自衛隊成立以來的紀錄，引發北京方面強烈不滿。內地海軍專家張軍社認為，此舉是日本對中國的公然挑釁，並指責日本此行是對「航行自由」的炒作，讓人感覺到了軍國主義復活的危險和威脅。



根據內媒《觀察者網》報道，張軍社表示，《聯合國海洋法公約》允許他國船隻「無害通過」部分台灣海域，日方所謂「航行自由」的說法是毫無根據的。他批評日方的行為是針對中國近期在日本周邊增加的海軍活動，是「報復性」舉動，並非真的為了強調航行自由。

張軍社強調，中國軍艦在日本周邊活動的次數遠低於美日兩國在中國沿海的軍事行動。他指出，美國和日本軍艦與軍機常年在中國東海進行抵近偵察，並認為這些行動是正常的。但如今，這些國家卻對中國軍艦在日本附近的合理航行反應強烈，顯示出一種「只許州官放火，不許百姓點燈」的霸道心態。

張軍社進一步指出，此次事件中除了日本，澳洲和新西蘭也參與其中，這三個國家都是美國的盟友。這些國家聲稱支持「航行自由」，但張軍社認為，他們的行為破壞了地區安全穩定。他特別提到新西蘭近日發布的《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告，指稱中國是其「競爭對手」，這顯示新西蘭正在從過去的中立立場滑向美國的印太戰略，試圖成為美國的跟班。

張軍社批評，日艦此次過台海的舉動與所謂的航行自由無關，而是充滿政治目的，讓人感覺到過去的軍國主義復活的危險和威脅，可能引發區域安全緊張，破壞亞太地區的穩定局勢。