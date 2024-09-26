日媒：日本護衛艦首次穿過台灣海峽　回應8月中國偵察機入侵領空

日本媒體報道，海上自衛隊護衛艦「漣號」（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）9月25日首次穿越台灣海峽，這是日本海上自衛隊成立以來首次。據報這次航行是為了回應中國偵察機8月入侵日本領空。



讀賣新聞26日引述多名日本政府消息人士報道，「漣號」25日上午與澳洲及新西蘭的艦艇一起，從東海一側向南航行數十小時，穿越台灣海峽。並在當天晚間完成通過台灣海峽。

據報道，日本海上自衛隊計劃於26日與澳洲及新西蘭海軍在南海進行聯合演習。

2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）首次穿越台灣海峽。（日本防衛省網站）

共同網8月26日曾報道，日本防衛省指首次確認中國軍機入侵日方領空，自衛隊戰機當時緊急升空應對，發出警告等。

據讀賣新聞的報道，為應對中國偵察機8月侵犯日本領空，日本政府內部討論後，首相岸田文雄指示派護衛艦通過台海。

2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣」（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）首次穿越台灣海峽。（日本防衛省網站）

加拿大與德國等外國軍艦近月先後穿越台灣海峽。中國過往曾多次表示，堅決反對某些國家打著「航行自由」的旗號，挑釁和危害中國主權和安全。