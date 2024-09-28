長二丁火箭發射升空　時隔8年再次執行返回式衛星發射任務

9月27日18時30分，長征二號丁運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將實踐十九號衛星準確送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。本次任務是長二丁火箭時隔8年後，再次執行返回式衛星發射任務。



中國航天科技集團八院（又稱上海航天技術研究院）介紹，執行本次任務的長征二號丁運載火箭，是由八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，特點為可靠性高、經濟性好、適應性強等，可支持單星、多星並聯、串聯、搭載等多種形式的發射需求。其太陽同步圓軌道運載能力可達1.3噸（軌道高度700km）。針對可能存在的薄弱環節，型號積極組織試驗隊開展「雙想」工作，並進行專項質量覆查工作。

為滿足返回式衛星的載荷需求，本次任務中，型號定製了發射前48小時整流罩塔上扣罩的工作流程。針對全新流程、全新操作，試驗隊梳理關鍵節點及風險點，制定詳細工序及應對措施；同時組織與衛星、發射場進行聯合演練，確保整流罩上塔後按時完成扣罩工作，確保後續加注、發射關鍵節點順利進行、發射任務圓滿成功。

長二丁火箭時隔8年再次執行返回式衛星發射任務。（中國航天科技集團）

而此次發射的實踐十九號衛星由中國航天科技集團五院抓總研製。作為十四五規劃期間的重要新技術試驗衛星，其在可重覆使用、高微重力保障、高承載比及再入環境試驗服務等方面實現了多項技術突破，將顯著提升中國返回式衛星的技術水平和應用效率，降低運營成本，為新技術驗證與預研成果的快速轉化提供有力支持。

實踐十九號衛星將開展空間育種試驗，搭載海南省、安徽省、農業農村部選送的相關植物種子，發揮空間育種「誘變效率高、育種周期短、有益變異多」等優勢，提升中國空間育種科技水平，加速種質資源創新步伐，為實現種業科技自立自強、種源自主可控提供重要支撐。此外，實踐十九號衛星還搭載著泰國、巴基斯坦等5個國家申請搭載的載荷，展開廣泛的國際合作。