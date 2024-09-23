中國民營火箭「星雲一號」回收飛行試驗 因着陸異常未完全成功
撰文：蕭通
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中國民營公司深藍航天9月22日公布，該公司的星雲一號火箭，當日在內蒙古進行首次高空垂直回收飛行試驗。但可以回收重用的一子級箭體，在試驗的最後着陸階段發生異常，試驗任務未取得完全成功。
星雲一號是深藍航天第一型可入軌且回收重用的商用液體火箭，也是突破和驗證火箭垂直回收和重複使用技術的重要載體。星雲一號火箭直徑3.35米，一子級高度約21米，配備深藍航天全自主研制的可重用液體火箭發動機。
試驗在下午1時許進行，火箭順利完成起飛加速段、單機減速上升段、單機下降段、制導機動減速段等多項關鍵技術驗證，但在最後着陸階段出現異常，箭體傾倒並部份損毀。火箭飛行時間179秒，關機前箭體着陸點誤差小於0.5米。
根據此次任務試驗大綱，11項主要試驗驗證任務中，星雲一號火共完成10項，1項未完成。深藍航天表示，將於11月再次執行高空垂直回收任務。
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