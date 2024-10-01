十一國慶｜華春瑩連發18組對比圖　包括香港、新疆、深圳

10月1日，中華人民共和國將迎來75周年華誕。中國外交部副部長、新聞司司長華春瑩在社交媒體X平台發佈18組對比圖，展示了過去75年間中國的變化。



華春瑩（中國外交部官網）

1、深圳漁民村：過去vs現在

20世紀80年代初，深圳市被劃為經濟特區，漁民村在改革開放的春風中，迎來發展的轉折點。

2024年，深圳漁民村村民的生活已天翻地覆。

深圳漁民村：過去vs現在。（X截圖，下同）

2、普通列車vs高鐵

2012年，普速列車正在成都車輛段等待檢修清洗。

2018年，動車組停靠在武漢動車段的存車線上。

普通列車vs高鐵

3、波音vsC919國產大飛機

1980年，波音公司向中國民航交付第一架飛機。

2015年11月，中國自主研製的C919大型客機首架機從商飛公司總裝下線，中國終於等來了國產大飛機。

波音vsC919國產大飛機

4、看vs被看

1980年，時任中國人民解放軍副總參謀長劉華清將軍訪美，參觀美國航母。

到了2015年3月，美國國防大學代表團前往瀋陽軍區參觀裝備。

看vs被看

5、東方紅一號vs嫦娥六號

1970年，中國首顆人造地球衛星東方紅一號成功發射，中國航天史迎來又一個裏程碑。

2024年，嫦娥六號「蟾宮再折桂」，取回月背土壤。

東方紅一號vs嫦娥六號

6、按鍵手機vs華為三摺疊手機

2004年，進口按鍵手機在中國市場中大受歡迎。

2024年，華為發佈全球首款三摺疊屏手機，國產智能手機打響復蘇戰。

按鍵手機vs華為三摺疊手機

7、霧霾vs晴空

2012年1月，天安門廣場被霧霾籠罩。2024年7月，天安門廣場晴空萬里。

霧霾vs晴空

8、「豆選」vs全國人大成立70周年

1951年，河南省杞縣七區雲所鄉農民進行土地改革後，慎重地「投豆選舉」最能為大家服務的代表。

2024年9月，全國人民代表大會成立70周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。

「豆選」vs全國人大成立70周年

9、文化匱乏vs百花齊放

上世紀60年代，建國初期，在農村、工地放映的露天電影是人們為數不多的娛樂之一。

2023年，電影《流浪地球2》在埃及首映。同年，國產電影佔全國電影票房超過83%，越來越多的優秀國產影片走出國門。

文化匱乏vs百花齊放

10、進口遊戲vs國產遊戲

2006年，孩子們在遊戲廳玩正在中國流行的外國電子遊戲。

2024年，中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》發佈，並亮相德國科隆國際遊戲展。

進口遊戲vs國產遊戲

11、洛杉磯奧運會vs巴黎奧運會

1984年，許海峰在洛杉磯奧運會上為中國奪得奧運首金，中國代表團斬獲15金。

2024年，中國代表團在巴黎奧運會上取得境外參賽最好成績，斬獲40金。

洛杉磯奧運會vs巴黎奧運會

12、北京亮馬河：過去vs現在

1998年，北京亮馬河飽受污染困擾，河水枯竭。2024年，亮馬河煥然一新，深受市民和遊客歡迎。

北京亮馬河：過去vs現在

13、特殊教育學校：過去vs現在

1984年，麗水市特殊教育學校（原麗水地區聾啞學校）還是磚瓦房、泥土地。

40年後的2024年，麗水市特殊教育學校已經擁有高標準教學樓、塑膠操場。

特殊教育學校：過去vs現在

14、「黑泥地」vs「七彩社區」

2013年，雲南省紅河州開遠市黑泥地村遍佈「泥巴路」「土瓦房」。

僅僅11年之後，2024年的黑泥地村已是「環境美、產業興、群眾富」的「七彩社區」。

「黑泥地」vs「七彩社區」

15、滑索vs大橋

2001年，溜索是雲南怒江人過江的唯一途徑。2020年，雲南保（山）瀘（水）高速怒江大橋通車。

滑索vs大橋

16、人工採棉vs智能化採收

1965年，新疆阿克蘇工人採收棉花。2021年，採棉機在新疆阿克蘇採收棉花。

人工採棉vs智能化採收

17、「黑暴」肆虐vs紅旗招展

2019年，「黑暴」在香港肆虐，讓「東方之珠」蒙塵。

2024年7月1日，大批市民在尖沙咀揮動國旗及特區區旗，慶祝香港回歸祖國27周年。

「黑暴」肆虐vs紅旗招展。

18、非洲兄弟把中國抬進聯合國vs中非合作論壇北京峰會

1971年10月，中國恢復聯合國席位。投票結果宣布後，與會非洲國家代表歡呼雀躍。

2024年9月，中非合作論壇北京峰會開幕，現場響起陣陣熱烈掌聲。