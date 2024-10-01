十一國慶｜華春瑩連發18組對比圖 包括香港、新疆、深圳
10月1日，中華人民共和國將迎來75周年華誕。中國外交部副部長、新聞司司長華春瑩在社交媒體X平台發佈18組對比圖，展示了過去75年間中國的變化。
1、深圳漁民村：過去vs現在
20世紀80年代初，深圳市被劃為經濟特區，漁民村在改革開放的春風中，迎來發展的轉折點。
2024年，深圳漁民村村民的生活已天翻地覆。
2、普通列車vs高鐵
2012年，普速列車正在成都車輛段等待檢修清洗。
2018年，動車組停靠在武漢動車段的存車線上。
3、波音vsC919國產大飛機
1980年，波音公司向中國民航交付第一架飛機。
2015年11月，中國自主研製的C919大型客機首架機從商飛公司總裝下線，中國終於等來了國產大飛機。
4、看vs被看
1980年，時任中國人民解放軍副總參謀長劉華清將軍訪美，參觀美國航母。
到了2015年3月，美國國防大學代表團前往瀋陽軍區參觀裝備。
5、東方紅一號vs嫦娥六號
1970年，中國首顆人造地球衛星東方紅一號成功發射，中國航天史迎來又一個裏程碑。
2024年，嫦娥六號「蟾宮再折桂」，取回月背土壤。
6、按鍵手機vs華為三摺疊手機
2004年，進口按鍵手機在中國市場中大受歡迎。
2024年，華為發佈全球首款三摺疊屏手機，國產智能手機打響復蘇戰。
7、霧霾vs晴空
2012年1月，天安門廣場被霧霾籠罩。2024年7月，天安門廣場晴空萬里。
8、「豆選」vs全國人大成立70周年
1951年，河南省杞縣七區雲所鄉農民進行土地改革後，慎重地「投豆選舉」最能為大家服務的代表。
2024年9月，全國人民代表大會成立70周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。
9、文化匱乏vs百花齊放
上世紀60年代，建國初期，在農村、工地放映的露天電影是人們為數不多的娛樂之一。
2023年，電影《流浪地球2》在埃及首映。同年，國產電影佔全國電影票房超過83%，越來越多的優秀國產影片走出國門。
10、進口遊戲vs國產遊戲
2006年，孩子們在遊戲廳玩正在中國流行的外國電子遊戲。
2024年，中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》發佈，並亮相德國科隆國際遊戲展。
11、洛杉磯奧運會vs巴黎奧運會
1984年，許海峰在洛杉磯奧運會上為中國奪得奧運首金，中國代表團斬獲15金。
2024年，中國代表團在巴黎奧運會上取得境外參賽最好成績，斬獲40金。
12、北京亮馬河：過去vs現在
1998年，北京亮馬河飽受污染困擾，河水枯竭。2024年，亮馬河煥然一新，深受市民和遊客歡迎。
13、特殊教育學校：過去vs現在
1984年，麗水市特殊教育學校（原麗水地區聾啞學校）還是磚瓦房、泥土地。
40年後的2024年，麗水市特殊教育學校已經擁有高標準教學樓、塑膠操場。
14、「黑泥地」vs「七彩社區」
2013年，雲南省紅河州開遠市黑泥地村遍佈「泥巴路」「土瓦房」。
僅僅11年之後，2024年的黑泥地村已是「環境美、產業興、群眾富」的「七彩社區」。
15、滑索vs大橋
2001年，溜索是雲南怒江人過江的唯一途徑。2020年，雲南保（山）瀘（水）高速怒江大橋通車。
16、人工採棉vs智能化採收
1965年，新疆阿克蘇工人採收棉花。2021年，採棉機在新疆阿克蘇採收棉花。
17、「黑暴」肆虐vs紅旗招展
2019年，「黑暴」在香港肆虐，讓「東方之珠」蒙塵。
2024年7月1日，大批市民在尖沙咀揮動國旗及特區區旗，慶祝香港回歸祖國27周年。
18、非洲兄弟把中國抬進聯合國vs中非合作論壇北京峰會
1971年10月，中國恢復聯合國席位。投票結果宣布後，與會非洲國家代表歡呼雀躍。
2024年9月，中非合作論壇北京峰會開幕，現場響起陣陣熱烈掌聲。