十一國慶｜塞車到睡著｢空中鬧鐘｣叫醒 網民讚中國無人機十項全能
撰文：盛昀
出版：更新：
據內媒《重慶廣電》報道，9月30日晚，京哈高速嚴重塞車。道路疏通後，警方提供「叫醒服務」，有警用無人機叫車主起床。不少網民表示，沒想到無人機還有這種功能。
內地國慶長假出遊人數眾多，「人人人人人你人人人人人」「高速堵車 無人機叫醒」等話題衝上微博熱搜，有網民拍片指「昨晚京哈高速堵車，堵車堵到大家車內熄燈睡覺。然後五小時後，無人機叫大家起床啦。」
影片可聽見無人機在播報「前方道路已暢通，請做好準備」。現場的焦先生夫婦表示，自己起了大早趕個晚集，路上堵了五個小時。夫妻倆約定互相看著，輪流睡覺，「結果最後人家提供了無人機叫醒服務」。
不少網民在評論中表示，沒想到無人機還有這種功能：「京哈高速賓館叫醒服務」「老中無人機十項全能，洋人無人機只會丟炸彈」「堵到熄火睡覺這個超出我的想像力了」「堵車時哀嘆：怎麼科技都這麼發達了，卻還不能解決堵車這種交通難題？看到無人機時讚嘆：科技果然是發達了，起碼『飛行鬧鐘』開發出來了……」。
吳慷仁高調進軍大陸國慶急表態 網民「揭發清空IG」 真相曝光國慶75周年｜習近平：堅定不移維護和促進港澳長期繁榮穩定國慶75周年｜「清澈的愛只為中國」 台灣藝人陸續表態祝賀41歲影帝簽約大陸公司火速表態 十一國慶文未提2字陸網民不領情十一國慶｜內地團來港單日最平128元人仔 新增米芝蓮、網紅行程