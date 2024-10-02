非凡75年｜中國新能源汽車如何領先世界？秘密藏在5組數據…

中國汽車工業走過70多年，經歷了從無到有、從「追趕者」到「超越者」的發展歷程。2023年，中國超越德國、日本，成為全球第一大汽車出口國，其中新能源汽車產業是為推動中國汽車產業快速增長的關鍵。中國汽車產業為何能實現「換道超車」？



新能源汽車產銷量 連續9年世界第一

「2024北京車展」開放日吸引約三分之一海外觀眾到場，體現中國汽車行業在全球發展的領先性。（視覺中國）

數據顯示，在2023年，中國新能源汽車的產銷量分別達到944.3萬輛和949.5萬輛，連續9年位居世界第一，佔全球比重超過6成。

時間倒回到2011年，彼時中國新能源汽車的產銷量不足1萬輛，分別僅為8,368輛和8,159輛。也就是說，在十二年間，中國新能源汽車產銷量增長了1,100倍以上。

（當代中國製圖）

新能源汽車高速增長的背後，離不開政府對產業的扶持政策。2007年，《新能源汽車生產准入管理規則》發布，揭開了中國新能源汽車產業規範化管理的序幕。

官方隨後又發布多項政策，均推動新能源汽車產業快速發展，其中包括在2009年首次提出大規模發展新能源汽車的目標，以及在2010年新能源汽車產業被確定為國家七大戰略性新興產業之一，並在2012年確立以純電驅動為主的技術路線。

2014年，國家主席習近平在上海考察時指出，「發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。」也是在同一年，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）正式進入中國市場，提高中國消費者對電動汽車的認知度。

（當代中國製圖）

新能源汽車滲透率超50% 提前11年達標

特斯拉入華十年間，發揮「鯰魚效應」，激發中國車企品牌的自主創新。如今以比亞迪為首的國產新能源汽車品牌，憑藉優良技術及高性價比強勢崛起，令新能源汽車在國內日漸普及。

2024年4月，中國新能源乘用車零售滲透率首次超過50%，與燃油車平分天下，提前11年完成了「到2035年新能源車的滲透率達到50%以上」的國家規劃要求。

新能源汽車成為中國消費者出行的主流選擇。（視覺中國/當代中國授權）

全球動力電池裝車量 中企市佔率超6成

中國新能源汽車產業的崛起，推動相關產業鏈蓬勃發展。在這當中，不得不提的是中國的動力電池產業。

動力電池被視為新能源汽車的「心臟」，其性能直接影響汽車的續航里程、安全和成本。

數據顯示，2023年全球電動電池裝車量達到705.5GWh（吉瓦時），排名前十的企業中有6家中國企業，中國動力電池裝車量全球佔比達到63.5%。其中，寧德時代和比亞迪的市佔率合計高達52.6％，佔據了半壁江山。

2024年北京車展上的寧德時代展台。（視覺中國）

龍頭企業寧德時代自2017年以來，已經連續7年成為全球動力電池市場的銷量冠軍，現時全球每3輛電動車之中，就有1輛車的電池產自寧德時代。

如今，寧德時代已走出國門，赴德國和匈牙利開設電池工廠，它的成功是中國民營企業堅持自主創新的縮影。從創業初始，寧德時代就注重技術研發，持續研發帶來了技術創新。唯有保持創新這項核心競爭力，才能保持全球產業地位。

從電池、電機、電控等核心零件，再到整車的製造和銷售，中國打造出完善的新能源汽車產業鏈體系。而在更完善的產業體系帶動下，中國新能源汽車得以在國際市場獨領風騷。

充電基礎設施逾900萬台 全球領先

要推動新能源汽車產業發展，便利大眾出行需求，充電設施配套也至關重要。

兵馬未動，糧草先行。著眼新能源汽車快速增長趨勢，在構建充電基礎設施體系上，中國奉行了「適度超前」的基本原則，在總量規模、結構功能、建設空間等方面留有裕度，滿足不同領域、不同場景充電需求。

深圳致力打造「超充之城」，超充站數量已超越傳統加油站。（視覺中國/當代中國授權）

中國充電聯盟的數據顯示，截止2024年4月，中國充電基礎設施累計數量約961萬台，其中公共充電樁超過297萬台。中國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系。

新能源汽車減排量將超1億噸

中國是應對氣候變化的重要推動者，制定了「碳達峰、碳中和」目標：二氧化碳排放量爭取在2030年之前達到頂峰值，並力爭在2060年之前實現碳中和。

在實現「雙碳」目標背景下，新能源汽車成為推動中國汽車產業綠色低碳轉型發展的重要引擎。預計在2024年，中國新能源汽車減排量將超1億噸。

蘇連雲港港東方港務分公司碼頭，滾裝輪正在裝載新能源汽車出口。（視覺中國/當代中國授權）

除了兌現自身減排承諾，中國出口到世界各地的新能源汽車，同樣為降低全球碳排放發揮重要作用。

據估算，每輛新能源汽車每年可減少約1.66噸的碳排放。而2023年中國新能源車出口量達到120萬輛，意味著每年可減排約200萬噸二氧化碳。

中國新能源汽車產業取得非凡成就，領跑全球，是多重因素共同作用的結果。國家政策，企業創新、完善產業體系和配套措施等，助力中國汽車實現「換道超車」，也為新能源汽車產業高速發展的提供有力保障。

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