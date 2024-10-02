浙江雁盪山纜車突發故障1遊客墮下　當地：門被風吹開傷者正治療

10月1日，有網友拍片稱，浙江溫州雁盪山景區內一輛纜車突發故障，致一名遊客意外墮下。《極目新聞》今（2日）報道，當地文旅部門表示，傷者已送院治療。



雁蕩山纜車門被大風吹開致一名遊客墮下。（極目新聞）

有救護車到場。（極目新聞）

據遊客張先生介紹，昨日（1日）一輛纜車的門被大風吹開，有一名遊客意外墮下。另一名遊客提及，她在事發前乘坐纜車下山，車內並無安全帶。

雁蕩山纜車門被大風吹開致一名遊客墮下。（極目新聞）

小紅書網民拍下的現場畫面，不過當地指事發原因是纜車門被大風吹開。（極目新聞）

雁盪山景區職員表示，目前索道因檢測原因已經暫停。當地多支救援隊曾參與搜救墮下的遊客。一名救援隊隊員表示，涉事纜車剛出發便發生了意外，估計距地面有十幾米高度。

雁蕩山纜車門被大風吹開致一名遊客墮下。（影片截圖）

雁蕩山纜車門被大風吹開致一名遊客墮下。（極目新聞）

當地文化和廣電旅遊體育局職員則表示，當天一輛纜車的門因大風發生故障，傷者暫無生命危險，正在醫院治療。

今日（2日）13時28分，溫州市雁盪山風景旅遊管理委員會發佈通報稱，10月1日傍晚，雁盪山方洞索道突發故障，一名遊客（女性，34周歲）在一纜車發生意外受傷，事故具體原因正在調查中。索道現已暫停使用，待全面檢修後予以開放。