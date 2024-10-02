有片｜南寧驚見「踩日本國旗送五星旗」活動　大人、小孩齊參與

中國民間近日再掀「仇日」爭議，繼6月江蘇發生日籍母子遭砍傷後，9月廣東深圳又再發生日籍學童被刺身亡。雖然中國外交部發言人林劍事後強調中國沒有所謂「仇日教育」，然而相關事件仍層出不窮，近日，有網民爆料，指十一前夕，廣西南寧一個廣場上，有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。



廣西南寧一個廣場上有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。（影片截圖）

廣西南寧一個廣場上有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。（影片截圖）

廣西南寧一個廣場上有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。（影片截圖）

廣西南寧一個廣場上有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。（影片截圖）

10月1日，社交平台X流傳一段影片，指在9月30日，有男子在南寧一個廣場上免費派發五星旗，但就要求領取的民眾必須先踐踏放置於地面的日本國旗，該國旗還被寫上「請擦腳」的字樣。

影片顯示，現場有不少人響應，當中更加包括青少年甚至小孩。

現場有不少人響應，當中更加包括青少年甚至小孩。（影片截圖）

現場有不少人響應，當中更加包括青少年甚至小孩。（影片截圖）

現場有不少人響應，當中更加包括青少年甚至小孩。（影片截圖）

事件引發網民熱議，有人認為愛國一旦走得太極端，那就是愚昧了，更有人認為「保持仇恨就是為了迎接戰爭」。

另有人引用林劍的中國沒有所謂「仇日教育」的說法，以此反諷「官方說一套，民間做一套」的情況。

事件引發網民熱議。（網上圖片）

9月18日早上，即九一八事變紀念日當天，深圳日本人學校一名10歲學生遇襲，警方拘捕一名44歲疑犯。該名學生翌日凌晨傷重不治。

日媒報道指，當時男童由母親陪同到學校上課，男童卻突然遭刺，腹部與雙腿出現大面積刀傷，現場留下大片鮮血，母親雙手鮮血求救，並用中文喊叫「我家的孩子到底做錯了甚麼」。

2024年9月19日，有民眾在深圳日本人學校外獻花悼念。（Reuters）

而在被問及這起事件是否是「孤立事件」時，林劍曾回應道，這是一起個案，類似事件在任何國家都會發生，並稱中國一直採取有效措施確保在華外籍人士的安全，日後也將持續這麼做。

他後來再稱，在中國沒有所謂「仇日教育」，他指深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，祈願中日兩國人民世代友好，又指中方主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好面向未來。