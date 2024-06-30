內地網絡仇日言論氾濫　網易、抖音展開整治

江蘇省蘇州市日本學校校車隨車人員胡友平，日前因阻止暴力攻擊不幸重傷離世，引發一波內地社群平台上仇日、鼓動民族主義的言論檢討聲浪，包含網易、抖音等平台在內接連發出公告，表示將對問題帳號祭出禁言或封禁。



內地民間的仇日情緒向隨中日外交關係的好壞而收斂或放大。過去幾個月，更有許多來源不同、內容類似的短影音指出，中國重點城市有35所日本人所建的學校，「不准中國籍學生就讀」，連「保安、保潔人員都必須由日本人來擔任」，還說學校保安嚴密又神秘，將這些學校與「培養間諜」聯想。儘管相關言論都遭到「事實更正」，但蓄意造謠重傷中日關係的效果依舊在民間隱隱發酵，如見相關短影音的留言多是「趕出去」、「隱性侵略」、「不知他們在幹啥」等。

然而，有媒體觀察到，在蘇州攻擊事件發生後，這類影片有些已被刪除，有的被限制流量。

內媒《財新網》報道，在蘇州日本人學校外巴士持刀傷人事件後，內地入口網站網易29日發出公告，明示有個別用戶借機煽動極端民族主義情緒，歪曲甚至編造內容發表不當言論。例如，宣揚「抗日鋤奸」，鼓噪成立「當代義和團」；散布質疑蘇州救人犧牲的校車隨車人員「是日本特務」等詆毀言論；泡製「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端民粹主義言論。

延伸閱讀：南京商場貼紅色圓形Logo被舉報是｢旭日旗｣ 央視批：愛國不是生意

公告指出，平台已立即展開專項巡查，對相關事件內容中有過度解讀，發布宣揚群體仇恨、挑動民族情緒的極端言論等現象的用戶進行處置，對該事件中各類極端有害言論及問題帳號進行了禁言或封禁的處置。

此外，抖音官方帳號「抖音黑板報」30日也發布，胡友平離世引起公眾深切關注，平台對上述這類極端和錯誤言論嚴厲處置。

有網民指出，內地的內容平台和社交媒體是極端民族和民粹主義言論的重災區。長久以來，基於流量考量，「這些平台對相關內容不無縱容，甚至有樂見其成的意思」，盼有更多平台跟進網易的清理行動。