上午通知下午起行　黎巴嫩華男難忘撤僑經歷：安全後大家齊唱國歌

以黎衝突升溫，近日，為保護在黎中國公民人身財產安全，中國政府組織先後兩批撤僑。10月2日，從黎巴嫩首都貝魯特撤離、人在塞浦路斯酒店的李先生向內媒《極目新聞》表示，這次撤僑令他終生難忘，當時他上午接到通知，下午就撤離。而抵達港口後，眾人齊唱國歌，現在家人們終於可以放心。



10月2日深夜，黎巴嫩貝魯特南郊遭空襲後冒出火光及濃煙。（Reuters）

本身是江西人的李先生長年在海外工作，一個多月前剛到貝魯特一家中資企業的項目工地工作。之後，以色列頻頻襲擊黎巴嫩多地，他在工地親眼看到兩發炮彈打在貝魯特城區附近，「離我們估計也就5公里遠」。

9月30日上午，還在工地上班的他突然接到撤離的通知，因此吃完午飯後就和同事趕緊收拾行李，並等待其他一起撤離的華人華僑。隨後，大使館的工作人員調派兩輛大巴車將眾人送往貝魯特的港口。

大使館的工作人員調派兩輛大巴車將眾人送往貝魯特的港口。（極目新聞）

為保護在黎中國公民人身財產安全，中國政府組織先後兩批撤僑，第一批69名在黎巴嫩的中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。10月2日，146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬搭乘國航包機安全抵達北京。

李先生是第一批撤僑人員，來接他們的，是中國遠洋海運集團的「新廈門」輪。在9個多小時的航程中，李先生一路都很放心，「船長讓我們有什麽要求盡管提，船上吃的喝的都有，照顧得挺好」。他表示，同行人員當中有小孩、孕婦的，會被安排到沙發等舒適的位置，大家都很配合。

輪船最後抵達利馬索爾港。（極目新聞）

上岸後，大家被安排到了當地的酒店，等待搭乘飛機回國。（極目新聞）

次日上午10時許，輪船抵達利馬索爾港，在平靜的港口前，李先生感到無比踏實，「因為當天是國慶節，大家還一起唱了國歌」。上岸後，大家被安排到了當地的酒店，等待搭乘飛機回國。

他又透露，使館工作人員非常貼心，早上7點多就來酒店問他們有什麽想法，讓大家可以向大使館提。對於馬上就能登上回國的飛機，李先生稱很是激動，這次撤僑令他終生難忘，「在黎巴嫩時，國內的家人看到新聞，很是擔心我，每天都打電話來問。現在他們終於可以放心了」。