中美競逐月球時間標準　誰將主導未來月球任務？

隨著全球月球探索熱潮不斷升溫，中國與美國分別領導制定月球時間標準，為未來的國際月球任務提供協調基礎。美國國家航空航天局（NASA）和中國航天機構目前正在各自推動月球時間系統，旨在應對未來高密度的探月活動，並確保不同國家之間的合作與協調。



有媒體報道，美國在白宮推動下，正在研究「協調月球時」（LTC）系統。這一系統將成為美國主導的《阿耳忒彌斯協定》簽署國使用的標準時間，用以支持月球的長期探索任務。LTC將與協調世界時（UTC）保持可追溯性，並設計得足夠精確，能在與地球失聯的情況下仍保持自給自足，並具有未來擴展至其他天體的潛力。

中國方面，則計劃建立自己的月球時間標準和導航系統，並著手發展類似北斗衛星導航系統的月球衛星星座。今年6月，中國科學家發表了一項由21顆衛星組成的月球導航星座設想方案，該系統將以可持續的方式，為長期月球探索活動提供精確定位和導航支持。

由於引力不同，放置在地球和月球上的時鐘的讀數會產生差異，月球表面每天會比地球快57.5微秒。雖然這一差距看起來很小，但精確的計時對於太空任務的同步至關重要。

這場月球時間標準的「競賽」，不僅將對未來的國際合作、航天發展產生深遠影響，也象徵著政治影響力的角逐。例如英國1884年決定將本初子午線設置在格林尼治天文台所在地，這不只是為了方便，而且還反映了當時英國在世界航海、貿易和科學等領域的主導地位。爾今，制定月球時間對全球探月計劃至關重要，精確的時間標準亦有助於確保各國月球任務的同步與協作。