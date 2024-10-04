十一黃金周｜跨境遊帶動下　橫琴口岸首次單日客流突破10萬人次

十一國慶假期第三日（10月3日），橫琴口岸出入境客流持續高位運行，單日客流連續兩日刷新紀錄，分別超8.9萬人次和10.35萬人次，同比增長37%和65%。自成立以來，橫琴口岸首次單日客流突破10萬人次。



央視報道指，今年以來，澳門旅遊業快速復蘇，春節及暑期旅遊業整體表現持續向好。為延續良好勢頭，今年國慶假期，澳門旅遊局及相關部門全力發揮「旅遊+」的功能，推出一連串演出活動及消費優惠，吸引了大量遊客前往。

同時，橫琴粵澳深度合作區各主題樂園活動豐富，文旅項目接連上新，配合「琴澳旅遊團」旅客可以以「團進團出」的方式經橫琴口岸多次往返琴澳兩地的便利政策，琴澳跨境旅遊產業鏈進一步構建完善。客流增加的主要原因，還包括「一程多站」的旅遊路線更加成熟，經橫琴口岸出入境成為不少親子遊、自駕遊遊客的首選。

據橫琴邊檢站統計，10月1日至3日，橫琴口岸共驗放出入境人員超27萬人次，同比增長40%。值得一提的是，今年3月和4月，橫琴口岸聯合一站式車道和隨車人員驗放廳也相繼正式啟用，駕車通關及隨車人員通關的便利性大大增加，趁著假期自駕到橫琴遊玩是不少澳門居民的選擇。數據顯示，假期前三天，經橫琴口岸出入境車輛超2.18萬輛次，同比增長65%，其中澳門單牌車佔比約62%。

橫琴邊檢站相關負責人表示，為積極應對國慶客流高峰，橫琴口岸開足開滿通道，調整大廳查驗區域，增設臨時人工查驗通道，提升客流疏導能力，並開通「多次往返旅客通道」，為通勤人員及澳門居民提供便利，科學分流疏導旅客，全力保障旅客安全順暢通關，度過美好假期。