距橫琴口岸僅2公里　橫琴高鐵站公開招標　將接駁澳門輕軌

位於珠海市的橫琴高鐵站進入公開招標階段。該高鐵站選址橫琴粵澳深度合作區的城市中心，距離橫琴口岸僅2公里，將打造成為一體化橫琴高鐵綜合交通樞紐，並與澳門輕軌接駁。



橫琴高鐵站選址橫琴粵澳深度合作區的城市中心，距離橫琴口岸僅2公里。（南方日報）

近日，橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局發布《橫琴高鐵站站城一體化及其配套軌道交通工程方案研究政府採購項目公開招標公告》（簡稱《公告》）。《公告》顯示，合作區已經基本明確橫琴高鐵站選址於城市中心，考慮高鐵站帶動琴澳兩地發展，因此需結合新的選址開展站城一體化規劃研究、澳門輕軌橫琴段西延線延長至高鐵站方案研究，以助琴澳一體化發展。

《公告》稱，項目研究內容主要包括三部分，包括橫琴高鐵站站城一體化規劃研究、高鐵站內軌道交通預留工程方案研究、澳門輕軌橫琴段西延線延長至高鐵站方案研究，以助力琴澳一體化的高質量發展。

橫琴高鐵站站城一體化研究範圍分為樞紐片區綜合交通規劃研究範圍、樞紐片區核心區研究範圍兩大部分。前者以高鐵站為核心，周邊一定範圍內區域，總面積暫按50公頃考慮；後者包含廣珠（澳）高鐵橫琴高鐵站，規劃城市軌道交通、澳門輕軌西延線等軌道交通線路。用地以橫琴高鐵站為中心，合理步行範圍內用地及其他必要的延伸區，研究樞紐整體規劃方案。

橫琴高鐵站將接駁澳門輕軌。（資料圖片／鄭子峰攝）

橫琴高鐵站內軌道交通預留工程方案研究內容主要含城市軌道交通車站敷設及建築初步方案、與高鐵站換乘方案等，按典型輕軌車站規模進行控制，初步考慮海關檢查方案。研究範圍為橫琴高鐵站站城一體化範圍，暫按50公頃考慮。

澳門輕軌橫琴段西延線首期工程預可研的研究範圍為澳門輕軌延伸橫琴西延線，從橫琴口岸引出向西延伸至廣珠（澳）高鐵橫琴站，考慮既有澳門輕軌橫琴線延伸或其他方案，長7-9公里，投資額暫按55億元人民幣估計。

據悉，橫琴高鐵站是廣珠（澳）高鐵鶴州至橫琴段的起始站、京哈—京港澳高鐵通道溝通澳門的重要組成部分。