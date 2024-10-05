中國貿促會：冀以價格承諾等方式　解決中歐電動汽車經貿糾紛

10月4日，歐盟成員國進行表決投票，通過了歐盟委員會對華電動汽車加徵關稅的提議。中歐雙方將會在7日進行新一輪的談判。中國貿促會5日表示，希望以價格承諾等方式，解決中歐電動汽車經貿糾紛。



中國貿促會新聞發言人表示，中國工商界一直高度關注歐盟對華電動汽車反補貼案，在立案、初裁、終裁各個階段均充分表達了意見，態度和立場是鮮明的，包括堅決反對歐方罔顧中歐電動汽車行業合作蓬勃發展的良好態勢；堅決反對歐方無視相關事實與調查規則、拒絕糾正錯誤認定；堅決反對歐方對中國電動汽車加徵反補貼稅。

發言人續指，中國電動汽車行業企業一直以最大誠意配合歐方調查，並希望以價格承諾等方式，在世貿規則項下妥善解決中歐電動汽車經貿糾紛。中歐電動汽車行業深化合作，符合歐盟消費者利益，有助於全球電動汽車產業創新發展，也將為全球應對氣候變化和綠色低碳發展作出重要貢獻。近期，中國貿促會組織中國企業家代表團多次訪問歐洲，與歐洲工商界進行廣泛深入交流，雙方一致呼籲尊重市場原則和契約精神，反對貿易保護主義，維護雙方企業利益和包括電動汽車行業在內的全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

發言人強調，中國貿促會、中國國際商會將密切關注本案後續進展，積極支持中歐雙方繼續通過對話磋商妥善處理分歧、化解摩擦，盡快達成符合雙方共同利益、符合世貿規則的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展，「我們將始終把服務中外企業作為立身之本，與包括歐盟相關企業在內的各國工商界加強交流合作、促進互利共贏，為世界經濟發展注入更多穩定性和正能量」。