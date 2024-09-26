「對華電動車附加稅達100%」　中國啟動對加拿大反歧視調查

商務部今（26）日於官網宣布，依據《中華人民共和國對外貿易法》，即日起，對加拿大針對自中國進口的電動汽車、鋼鋁產品等加徵關稅的限制性措施啟動反歧視調查。商務部表示，初步證據顯示，加拿大對中國產品採取的措施涉嫌歧視性限制，違反《對外貿易法》第七條的規定。



本次被調查的措施包括：加拿大自今年10月1日起，對所有中國製造的電動車輛徵收100%附加稅；自10月15日起對自中國進口的鋼鐵和鋁製品徵收25%附加稅；並限制可享受加拿大清潔能源汽車補貼的國家範圍等。此外，加拿大政府正在就針對自中國進口的電池、太陽能、半導體等產品的關稅進行為期30天的公眾諮詢，未來可能出台的相關措施也將納入此次調查範圍。

中加關係正面臨多重考驗 。（VCG）

商務部公告指出，此次調查將持續3個月，特殊情況下可適當延長。調查方式包括書面問卷、聽證會、實地調查等，商務部將根據調查結果作出處理裁定。利害關係方可在公告發布後30日內提交書面意見，或在20日內申請聽證會。加拿大政府也可在30日內提出政府間磋商申請。

商務部強調，將確保調查過程公平公正、公開透明，並呼籲加拿大取消對中國產品的歧視性限制，避免進一步加劇雙邊貿易摩擦。