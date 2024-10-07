清邁水災｜水淹至胸口　中國遊客乘軍車撤離　豪華酒店區受災嚴重

據此前報道，泰國旅遊與體育部10月5日發消息稱，泰國知名旅遊城市清邁正遭遇50年來最嚴重的洪澇災害，多個重要旅遊景點受到嚴重影響，500多名各國遊客被困。泰國旅遊與體育部呼籲留在該市的其他各國遊客盡快撤離。如果遊客需要前往機場，旅遊警察將在洪水區域提供接送服務。



綜合內媒報道，中國遊客張飛（化名）表示，10月4日早上，她所入住的清邁萬豪酒店門口被洪水淹了，她乘坐卡車離開積水區域外出遊玩。4日晚，遊玩回來的她乘出租車行至距酒店約500米時，被司機告知積水太深，無法繼續前行。

在當地人的幫助下，張飛換乘一輛卡車，到達酒店附近時，因積水太深，卡車也不能再靠近。於是她下車，在沒至大腿根部的洪水中行走約100米後，最終抵達酒店。10月6日，她乘坐軍用皮卡，從酒店撤離至寧曼路附近的安全地帶。6日晚她乘坐飛機離開清邁，目前已抵達曼谷。

中國遊客張飛乘泰國軍用皮卡從酒店撤離。

另有一名目前仍在清邁旅遊的中國遊客趙麗（化名）介紹，她到清邁3天，住古城東南角，目前，積水還有些，不過已經下去不少了。10月6日開始，古城里面的一些攤主都出來擺攤，但城外和河邊都不敢去，往河邊的路上還是有不少水。「目前古城里除了看到幾個博物館沒開，其他都正常。我住的酒店那里還好，昨晚馬路上的積水最多到小腿，好像是河邊的一些酒店比較嚴重。」

在清邁定居5年的華人馬里奧稱，當地發洪水已約有一周時間了，古城東面一環高速之內的所有道路都被淹了，最深的地方差不多到成年人胸口的位置。被淹的區域主要集中在萍河兩岸，東面的最嚴重，因為清邁的整個地勢是西面高（素貼山）東面低窪。

據馬里奧了解，遊客主要被困在長康路和受災區域的酒店里，大部份酒店都有大型運輸車輛為遊客提供出行。「清邁雨季是從每年六月份開始至十月份結束，和雲南省差不多。清邁2022年也是九月到十月間發過一次洪水，把萍河邊的長康路淹了，但這次明顯更嚴重。」

旅遊從業者Nas介紹，位於清邁新城區的長康路受災較重，部分區域積水深達2米。長康路上有不少酒店，包括洲際、萬豪、香格里拉、安納塔拉等，部份遊客居住在此。洪水來襲後，部份酒店的一層被積水淹沒了大半。10月4日深夜，長康路開始斷水斷電。此外，部份遊客住在古城寧曼路附近的民宿，寧曼路基本未受洪災侵襲。

此外，位於清邁府的大象自然公園日前受到洪水侵襲。據媒體報道，在湄登區，民眾正在全力尋找受湍急洪水所困的動物。公園內有126頭大象，其中兩頭被洪水卷走的大象被證實已死亡。Nas在社交平台上看到，當地人為兩頭大象舉辦了葬禮。