清邁嚴重水災逾500遊客被困　泰國北部約100頭大象緊急轉移

泰國旅遊與體育部10月5日發消息稱，泰國知名旅遊城市清邁正遭遇50年來最嚴重的洪澇災害，多個重要旅遊景點受到嚴重影響，500多名各國遊客被困。



根據中新社，近期清邁多個地區發生洪水，清邁市區的萍河水位持續上漲，水流急促，已衝倒設置的沙袋，導致多個區域被淹沒。當地居民反映，這種情況在多年中從未見過。

泰國旅遊與體育部說，被困遊客住在萍河沿岸的幾家酒店，因大水淹沒了道路而無法外出，而且這些遊客的通訊設備出現問題，無法與外界聯繫。收到清邁旅遊與體育辦公室的情況報告後，該部馬上調動力量，為滯留幾家酒店的500多名各國遊客提供援助，動用水上交通工具幫助這些遊客撤離。

泰國旅遊與體育部呼籲留在該市的其他各國遊客儘快撤離。如果遊客需要前往機場，旅遊警察將在洪水區域提供接送服務。

2024年10月4日，泰國北部清邁省清邁大象自然公園，洪水泛濫期間，洪水淹過大象的膝蓋。（Reuters）

目前，清邁的萍河水位仍在不斷上升，萍河在新光橋的監測站的水位達到5.20米，超過4.20米的危機水位，且水位仍在持續上升。

泰國旅遊與體育部表示，因發生山泥傾瀉，清邁107號公路的兩條車道臨時關閉，車輛無法通行，請民眾提前規劃出行並保持謹慎。

洪水淹沒了著名的大象自然公園。在湄登區（Mae Taeng），人們正在全力尋找受湍急的洪水所困的動物。公園裏有126頭大象，其中兩頭被洪水捲走的大象證實死亡。

路透社引述泰國副首相蓬探說，已有117頭大象獲救。