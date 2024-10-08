十一黃金周｜假期國內出遊7.65億人次　總花費超7000億元

十一黃金周全國文化和旅遊市場平穩有序，據文化和旅遊部數據中心測算，假期7天，全國國內出遊7.65億人次，按可比口徑同比增長5.9%，較2019年同期增長10.2%；國內遊客出遊總花費7008.17億元（人民幣．下同），按可比口徑同比增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。



據央視報道，「跟著演出去旅行」有力激發消費新動能。據測算，假日期間全國營業性演出4.43萬場次，同比增長14.5%；票房收入22.09億元，同比增長25.9%；觀眾1169.7萬人次，同比增長13.3%。商圈街區節日氛圍濃郁，成為消費新亮點。假日期間，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達9686.23萬人次，按可比口徑每夜較2023年增長25.4%。受益於簽證和通關政策優化、免簽國家範圍擴大、入境旅遊服務便利化水平提高等因素，入境旅遊持續升溫。

另一方面，文博場館持續火爆，多地開展延時服務，推出夜遊項目。多地景區、度假區、休閒街區推出川劇變臉、秦腔、皮影戲、古彩戲法、國風舞蹈、國風音樂等項目，吸引大批遊客。全國舉辦非遺傳承實踐相關活動近3900場，逛非遺集市、看非遺演出、品非遺味道越來越成為年輕人假期新選擇。

文博場館持續火爆，多地開展延時服務。（央視新聞）

此外，國慶節假期，愛國氛圍疊加出遊熱情，參觀紅色主題展覽、遊覽紅色景區、探尋紅色遺跡成為廣大遊客慶祝新中國成立75周年的熱門方式。各地圍繞慶祝農民豐收、歡度國慶等主題開展1000餘項「鄉村創意生活季」系列活動，帶動鄉村旅遊訂單大幅增長。各地加大保障力度，增加值守力量、採取分流措施，提升旅遊高峰期管理效率和遊客體驗，努力讓遊客遊得放心、安心、舒心。多地政府機關「敞開門，迎遊人」，開放具備條件的機關企事業單位食堂、停車場，緩解節假日就餐和停車壓力，廣受遊客好評。