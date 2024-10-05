十一黃金周｜免簽政策奏效　入境遊訂單同比增長六成　將超出境遊

十一黃金周假期，除了國內民眾會選擇出境旅遊，入境遊也持續火爆。報道指，今次黃金周期間，外國遊客到中國旅遊訂單量增速超過了六成，入境遊增速將超過出境遊。



據深圳邊檢總站預測，10月1日至4日為出境高峰，6日至7日則為入境高峰。深圳邊檢總站深圳機場邊檢站邊防檢查處副處長梁銳表示，今年經深圳機場來華商貿洽談、文化交流、旅遊觀光、探親訪友的入境外籍人員超36萬人次，同比增長約143%。其中，免簽入境外籍人員超13萬人次，同比增長5倍多。

隨著擴大免簽國家範圍等利好政策落地，越來越多外國遊客選擇來中國旅遊。9月30日，中國免簽國家範圍再次擴大，對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞持普通護照人員試行免簽政策。消息公布後，攜程海外平台上，該四國遊客搜索中國相關關鍵詞熱度環比增長超過六成。而今年以來，這四國入境中國的旅遊訂單量同比去年分別增長120%、150%、166%和182%。

隨著擴大免簽國家範圍等利好政策落地，越來越多外國遊客選擇來中國旅遊。（中國旅遊協會）

攜程預訂數據顯示，十一假期入境遊訂單同比增長約六成。假期期間，外國遊客更青睞深度遊，其訂單日期超過了7天。

在北京，今年剛剛成為「北京禮物」特許運營商的秀水街，十一期間預計外國遊客，尤其是歐美遊客的人數，較去年同期增逾50%，銷售比去年同期增100%。剛剛申遺成功的北京「中軸線」，其文創禮物和絲綢成衣定制產品增長最多。

報道指，入境旅遊的腳步正逐漸深入非一、二線城市，甚至廣大縣域。在江西婺源的篁嶺古村，有哥倫比亞遊客讚嘆婺源傳統非遺板龍燈非常神奇且令人難忘，「龍和燈籠令人驚嘆，還放了煙花。太讚了」。另外，有14名來自美國、澳大利亞等國的遊客以坐遊輪和陸地徒步相結合的方式遊覽重慶長江三峽。美國遊客黛博拉表示，來到巫山時，她驚訝於巫山的美麗，此前她從來不知道長江有這麽美麗，周圍的山有這麽高大。

此外，假期期間，全國各地一系列入境、支付、服務新舉措，讓外國遊客的中國行更加便捷。例如，9月起，北京地鐵路網支持外籍來華人員持外卡全網、全時段及全閘口刷卡過閘。目前，北京全市城市地鐵路網27條運營線路、836公里、490座車站全網、全時段、全閘口都可使用。