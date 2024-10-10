央行原副行長范一飛受賄近4億判死緩　曾上央視反腐片懺悔

湖北省黃岡市中級法院今日（10日）一審公開宣判中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛受賄一案，對范一飛以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛被判死緩。（央視）

中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛受審。（央視）

經審理查明：1993年至2022年，范一飛利用擔任原中國人民建設銀行信託投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元。

法院認為，范一飛的行為構成受賄罪。范一飛受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於其到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據范一飛犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在年初播出，披露范一飛案細節。范一飛在專題片中懺悔稱：「為我自身創造財富自由，當時就想這個目的。現在呢，結局正好反過來，最後是我失去自由。手握實權的時候一定要想到，你這個權力的使用、運用，一定要符合黨紀國法的要求，否則最後你自己可能會嘗到失去自由的滋味。」

拒收真金白銀而用假投資斂財

范一飛於2022年11月落馬，成為二十大之後被查處的「首虎」。調查發現，范一飛的斂財通道主要是經由弟弟范侃經營的一家投資公司。行賄方向范一飛送上的大都不是可見的真金白銀，而是提供一個「投資」項目，設置一個金融產品，由他弟弟的公司出面「投資」作為幌子，就能獲利豐厚。

甚至有時候，所謂「投資」根本不出錢，只是簽一紙虛假協議。一個典型例子是范一飛幫助一個叫劉琦的商人，承接了一個手機銀行相關項目，與此同步，范侃的公司就和劉琦的公司簽訂「協議」，名義上是收購劉琦公司部分股權，實際上范侃一分錢都沒出，就是白收劉琦給的「幹股」。

中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛。(新浪)

專題片又揭露范一飛被商人劉琦圍獵的過程，指劉琦擅長感情投資、長線投資，讓對方不覺危險，而是感到快樂。范一飛愛好音樂，劉琦就送上高級音響，還經常請他去聽音樂會，陪他一起欣賞音樂。范一飛喜歡高爾夫、羽毛球、乒乓球，劉琦就常約他一起打球。知道范一飛愛吃甚麼，對甚麼話題感興趣，劉琦就針對性陪吃陪聊。范一飛生病住院，劉琦甚至每天貼身陪護，連范一飛的秘書李果都歎為觀止。

李果隨後也被劉琦拉下了水，收受劉琦賄賂上千萬元，如今也被審查調查。

專題片指，2015年，范一飛到人民銀行任職後，雖然不直接審批融資、貸款等業務，但他利用央行領導的影響力，在金融圈跨地域、跨銀行幫商人老闆介紹個熟人、打個招呼，往往就能管用。