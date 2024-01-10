央行原副行長范一飛上央視懺悔：想創造財富自由　最後是失去自由

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在9日晚上播出第四集，披露中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛案細節。



范一飛在專題片中懺悔稱：「為我自身創造財富自由，當時就想這個目的。現在呢，結局正好反過來，最後是我失去自由。手握實權的時候一定要想到，你這個權力的使用、運用，一定要符合黨紀國法的要求，否則最後你自己可能會嘗到失去自由的滋味。」



范一飛又在專題片中懺悔稱：「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯，這是要害問題。」

范一飛在專題片中稱，「我是不走明道，走其他的所謂路徑。商人把錢送到我辦公室，我也不會要的，（但）比如說他是用股票的這種方式，而且不是直接給我本人，給我家裏人，就是另一種結局了，我就是動這些腦筋動壞了」。

拒收真金白銀而用假投資斂財

范一飛於2022年11月落馬，成為二十大之後被查處的「首虎」。調查發現，范一飛的斂財通道主要是經由弟弟范侃經營的一家投資公司。行賄方向范一飛送上的大都不是可見的真金白銀，而是提供一個「投資」項目，設置一個金融產品，由他弟弟的公司出面「投資」作為幌子，就能獲利豐厚。

甚至有時候，所謂「投資」根本不出錢，只是簽一紙虛假協議。一個典型例子是范一飛幫助一個叫劉琦的商人，承接了一個手機銀行相關項目，與此同步，范侃的公司就和劉琦的公司簽訂「協議」，名義上是收購劉琦公司部分股權，實際上范侃一分錢都沒出，就是白收劉琦給的「幹股」。

中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛。(新浪)

專題片又揭露范一飛被商人劉琦圍獵的過程，指劉琦擅長感情投資、長線投資，讓對方不覺危險，而是感到快樂。范一飛愛好音樂，劉琦就送上高級音響，還經常請他去聽音樂會，陪他一起欣賞音樂。范一飛喜歡高爾夫、羽毛球、乒乓球，劉琦就常約他一起打球。知道范一飛愛吃甚麼，對甚麼話題感興趣，劉琦就針對性陪吃陪聊。范一飛生病住院，劉琦甚至每天貼身陪護，連范一飛的秘書李果都歎為觀止。

李果隨後也被劉琦拉下了水，收受劉琦賄賂上千萬元，如今也被審查調查。

專題片指，2015年，范一飛到人民銀行任職後，雖然不直接審批融資、貸款等業務，但他利用央行領導的影響力，在金融圈跨地域、跨銀行幫商人老闆介紹個熟人、打個招呼，往往就能管用。