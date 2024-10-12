財政部：中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間

國務院新聞辦公室周六（10月12日）舉行新聞發布會，財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問題。出席新聞發布會的還有財政部副部長廖岷，王東偉，郭婷婷。《香港01》全程直播，以下呈現發布會全部內容。



藍佛安會上先總結介紹一下今年以來積極財政政策的實施情況，以及下一步加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展的總體考慮。

藍佛安表示，今年以來，財政部門認真貫徹落實中央經濟工作會議要求，堅持積極的財政政策適度加力、提質增效，組合使用赤字、專項債、超長期特別國債、稅費優惠、財政補助等多種政策工具，加大財政政策力度，加強重點領域保障，積極防範化解風險，促進經濟持續回升向好。主要包括以下6個方面：

一是擴大財政支出規模。2024年安排財政赤字4.06萬億元（人民幣．下同），比上年年初預算增加1800億元；新增地方政府專項債務限額3.9萬億元，比上年增加1000億元；發行1萬億超長期特別國債，用好2023年增發國債資金，全年一般公共預算支出規模達到28.55萬億元，持續保持較高的支出強度，為高質量發展提供有力支撐。

二是優化稅費優惠政策。落實好結構性減稅降費政策，持續實施研發費用稅前加計扣除、先進制造業企業增值稅加計抵減、科技成果轉化稅收減免等政策，完善對制造業企業技術改造的稅收優惠政策。1-8月份，支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅超1.8萬億元。

發布會現場。（01直播截圖）

三是積極擴大國內有效需求。督促地方用好增發國債資金，支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力。做好超長期特別國債發行使用工作，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，積極推進大規模設備更新和消費品以舊換新工作。持續加強地方政府專項債券管理，擴大投向領域和用作資本金範圍，支持地方加大重點領域補短板力度。1-9月發行新增專項債券3.6萬億元，支持項目超過3萬個，用作項目資本金超2600億元。

四是加強基層「三保」和重點領域保障。認真落實黨政機關習慣過緊日子要求，嚴控一般性支出，騰出資金保基本民生、保工資、保運轉和重點領域支出。2024年中央財政安排對地方轉移支付超10萬億元，其中，均衡性轉移支付增長8.8%，縣級基本財力保障機制獎補資金增長8.6%，將更多的資金用於補充地方財力，支持地方兜牢基層「三保」底線。同時，加大對科技、鄉村全面振興、生態文明建設等方面的支持力度，中央本級科技支出增長10%，中央財政銜接推進鄉村振興補助資金安排1770億元，下達651億元支持打好污染防治攻堅戰。完善促進區域協調發展的財稅支持政策，扎實落實京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展等區域發展戰略。

五是更大力度支持基本民生保障。今年以來，中央財政下達就業補助資金667億元，支持地方做好高校畢業生等重點群體就業、職業技能培訓等工作。1-9月全國教育支出超過3萬億元。按照全國總體3%的比例提高退休人員基本養老金水平，大幅提高城鄉居民基礎養老金的最低標準。將基本公共衛生服務經費財政補助標準提高到每人每年94元，城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高至每人每年670元。下一步，將順應我國人口發展變化形勢和人民多層次多樣化需求，進一步加大相關領域的支出力度，更好惠及民生。

六是抓實化解地方政府債務風險。壓實地方主體責任，按照一省一策，落實各項化債措施。中央財政在2023年安排地方政府債務限額超過2.2萬億元的基礎上，2024年又安排1.2萬億元的額度，支持地方特別是高風險地區化解存量債務風險和清理拖欠企業賬款等。地方債務風險整體緩釋，化債工作取得階段性成效。

總的看，積極的財政政策實施效果明顯，有力保障了國家重大戰略任務的落實，促進了經濟運行總體平穩、穩中有進。當前，我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變，同時經濟運行出現了一些新的情況和問題。預計全國一般公共預算收入增速不及預期。「大家比較關注今年是否可以實現預算目標，在這裏我可以負責任地告訴大家，中國財政有足夠的韌勁，通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，完成全年預算目標，請大家放心！」

財政部部長藍佛安。（01直播截圖）

藍佛安續指，按照9月26日召開的中央政治局會議部署，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措。主要包括以下幾個方面：

一是加力支持地方化解政府債務風險，較大規模增加債務額度，支持地方化解隱性債務，地方可以騰出更多精力和財力空間來促發展、保民生。

二是發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵御風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。

三是疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩。

四是加大對重點群體的支持保障力度，國慶節前已向困難群眾發放一次性生活補助，下一步還將針對學生群體加大獎優助困力度，提升整體消費能力。

他補充，逆周期調節絕不僅僅是以上的四點，這四點是目前已經進入決策程序的政策，當局還有其他政策工具也正在研究中。比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

藍佛安表示中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。（01直播截圖）

在記者提問環節，藍佛安表示，今年以來，他們認真落實積極的財政政策，堅持適度加力、提質增效，加大對基本民生和重點領域的經費保障，保持財政支出強度，財政運行總體平穩有序，重點支出得到了比較好的保障。下面有幾組數字：

1-9月份，全國一般公共預算支出20.18萬億元，增長2%。其中，社會保障和就業支出增長4.3%，教育支出增長1.1%，農林水支出增長6.4%，城鄉社區支出增長6.1%，住房保障支出增長2.5%。全國一般公共預算收入執行情況低於年初預算設定的目標。將多措並舉、綜合施策，確保全年實現收支平衡。剛才我也提到了，在工作中，既要依法依規籌集財政收入，也要避免收過頭稅，切實維護經營主體權益。同時，保持必要的財政支出強度，確保重點支出應支盡支，發揮好財政逆周期調節作用，推動完成全年經濟社會發展目標任務。措施有以下三個：

一是有效補充財力。中央財政從地方政府債務結存限額中安排了4000億元，補充地方政府綜合財力，支持地方化解存量政府投資項目債務和消化政府拖欠企業賬款。鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入。指導地方依法依規使用預算穩定調節基金等存量資金，保障財政支出需要。

二是切實保障各項重點支出。堅持黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴格控制一般性支出，將更多資金用於補短板、強弱項、惠民生，確保重點支出力度不減。從剛才羅列的幾個數字就可以看到，重點支出都保持較高幅度增長。強化科技、教育等重點支出保障，落實好城鄉居民基礎養老金提標、基本公共衛生服務經費財政補助提標等民生政策，有力支持鄉村全面振興、綠色發展、區域協調發展等重大戰略，保障黨中央確定的各項政策落實到位。

三是用足用好各類債務資金。目前，增發國債正在加快使用，超長期特別國債也在陸續下達使用。專項債券方面，待發額度加上已發未用的資金，後三個月各地共有2.3萬億元專項債券資金可安排使用。當局將督促地方切實用好各類債券資金，加快項目實施進度，根據實際需要及時撥付資金，盡快形成實物工作量，發揮對投資的拉動作用。

藍佛安指防範化解地方政府債務風險是事關發展和安全、事關財政可持續發展的重大的一個問題。（01直播截圖）

藍佛安表示，防範化解地方政府債務風險是事關發展和安全、事關財政可持續發展的重大的一個問題。2015年以來，黨中央要求建立健全規範的地方政府舉債融資機制，開好「前門」、嚴堵「後門」，堅決遏制隱性債務規模、增量，穩妥化解存量，切實防範債務風險。財政部會同相關部門堅決貫徹落實，相繼採取了一系列的措施，發行地方政府債券置換存量政府債務，建立地方政府債務「閉環」管理制度體系，推動債務風險較低的北京、上海、廣東實現存量隱性債務清零，在債務風險較高的縣區開展化債試點，聯合相關部門防範化解融資平台隱性債務風險、加強政府投資項目管理。地方各級黨委政府認真落實主體責任，建立了多部門協作聯動機制，統籌開展債務管理和風險防範化解工作，通過安排財政資金、動用資產資源等方式積極償還債務，穩妥化解政府債務風險，取得了階段性成果。

2022年下半年開始，受多種因素的影響，一些地方出現了債務風險隱患。2023年7月，中央政治局會議要求，要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。國務院建立工作協調機制，指導各省份制定具體化債方案。各有關部門、各級地方黨委和政府加大工作力度，采取了更多的務實舉措，財政部安排了超過2.2萬億元地方政府債券額度，支持地方特別是高風險地區化解存量債務風險和清理拖欠企業賬款，地方政府債務風險得到了整體緩解。截至2023年末，全國納入政府債務信息平台的隱性債務余額比2018年摸底數減少了50%，債務風險可控。

2024年以來，經履行相關程序，財政部已經安排了1.2萬億元債務限額支持地方化解存量隱性債務和消化政府拖欠企業賬款。為了緩解地方政府的化債壓力，除每年繼續在新增專項債限額中專門安排一定規模的債券用於支持化解存量政府投資項目債務外，擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行法定程序後再向社會作詳盡說明。需要強調的是，這項即將實施的政策，是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施，這無疑是一場政策及時雨，將大大減輕地方化債壓力，可以騰出更多的資源發展經濟，提振經營主體信心，鞏固基層「三保」。

下一步，財政部將會同相關部門進一步壓實地方化債主體責任，指導地方穩妥化解隱性債務風險和推動融資平台轉型。同時，對違法違規舉債問題嚴肅查處問責並限時整改，發現一起、查處一起、問責一起，堅決遏制新增隱性債務的風險。

就具體資金數量安排問題，經過法定程序後，會及時向社會公開。

財政部副部長廖岷。（01直播截圖）

就財政政策在支持房地產市場發展方面的考慮，廖岷表示，房地產是大家都很關心的問題。財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡，不斷優化財稅政策，推動房地產行業回歸平穩健康發展軌道。在已出台的政策中，包括需求端、供給端和化解風險三個方面：

在需求端，主要是支持滿足居民多樣化住房需求、降低購房成本。包括出台的「賣舊買新」換購住房階段性個人所得稅退稅政策，例如，現有住房賣了200萬元，原值100萬元，應交個稅約20萬元，但是如果在一年內再購買一套200萬元以上的住房，已交納的20萬元個稅可全額退還。再比如，配合相關部門，降低住房公積金貸款利率0.25個百分點，據測算，全國每年可節省的公積金個人貸款利息支出約200億元。這兩項政策，對於降低居民的購房負擔、增加住房需求發揮了重要作用。

在供給端，主要是支持優化保障性住房供給、兜牢民生底線。近三年，中央財政安排了保障性安居工程補助資金2124億元、中央預算內投資2800億元，並統籌地方政府專項債券等，支持籌集各類保障性住房666萬套，用於滿足城市中低收入群體、新市民還有青年人的基本住房需求。同時，也支持各地積極穩妥推進老舊小區改造16萬個、惠及居民2725萬戶，支持棚戶區、城中村、城市危舊房改造420萬戶，發揮了穩投資、促消費和惠民生的重要作用。

在化解存量風險方面，財政部門配合出台了「保交樓」專項借款政策，對3500億元專項借款予以貼息，去年以來已預撥貼息資金62億元，支持保障購房人合法權益。我們還配合推動保交房攻堅戰、消化存量商品房和閒置土地等，防範和化解房地產風險，穩定社會預期。

關於下一步的考慮，剛才藍部長介紹的舉措中第三條，講的就是房地產政策。下一步，將堅持嚴控增量、優化存量、提高質量，積極研究出台有利於房地產平穩發展的政策措施。在此，財政部主要有以下三個方面的考慮：

第一，允許專項債券用於土地儲備。主要是考慮到當前各地閒置未開發的土地相對較多，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的閒置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備項目。這項政策，既可以調節土地市場的供需關係，減少閒置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。

第二，支持收購存量房，優化保障性住房供給。考慮到當前已建待售的住房相對較多，我們主要采取兩項支持措施：一項是，用好專項債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房。另一項是，繼續用好保障性安居工程補助資金，原來這個資金主要是用來支持以新建方式籌集保障性住房的房源，現在對支持的方向作出優化調整，適當減少新建規模，支持地方更多通過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。通過這兩項措施，既可以消化存量商品房，促進房地產市場的供需平衡，又可以優化保障房的供給，滿足廣大中低收入人群的住房需求。

第三，及時優化完善相關稅收政策。按照黨中央決策部署，正在抓緊研究明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅政策。下一步，還將進一步研究加大支持力度，調整優化相關稅收政策，促進房地產市場平穩健康發展。

促進房地產穩定發展是一項系統工程，需要各項政策協同發力。政策執行中，將持續加強財政政策與其他政策的協調，加強中央與地方的聯動，加強新老政策的銜接，打好組合拳，堅定不移推動房地產市場止跌回穩。

就今年以來財政採取了哪些措施支持地方兜牢基層「三保」底線，藍佛安表示，做好基層保基本民生、保工資、保運轉工作，這就是常說的「三保」，是保障人民群眾切身利益的基本要求，也是財政的基本職能。2024年，財政部不斷健全覆蓋預算編制、預算執行、動態監測、應急處置的「三保」管理體系，推動基層「三保」平穩運行。主要有以下四個措施：一是加強基層「三保」財力保障。2024年中央財政安排對地方轉移支付預算超過10萬億元，並督促地方將財力下沉基層，優先足額安排「三保」經費預算。我們這里所說的基層，主要是縣一級。二是建立健全工作機制。我們按照“縣級為主、市級幫扶（兜底）、省級兜底、中央激勵”的原則，層層壓實責任，做細「三保」風險應急處置預案。三是增強庫款保障能力。加強對困難縣區的庫款調度，保障「三保」資金支付需要。四是加強地方財政運行監測。我們現在依托預算管理一體化系統，全國所有的預算單位和基層財政運行都能監測到，庫款是多少，「三保」進度怎麽樣，我們都清清楚楚。我們按月向各地推送“三保”風險提示，並督促地方及時做好應對處置。

總的看，當前基層「三保」呈現總體平穩、局部偏緊的態勢。根據全國基層財力總量測算，「三保」底線是有保障的。以2023年為例，基層「三保」支出約佔可用財力的五成左右，如果再加上其他的剛性支出，占可用財力的八成左右。局部地區「三保」壓力增大，主要是受財政收入增長放緩、土地出讓收入下滑以及地方政府債務負擔等影響。

下一步，財政部將持續采取務實管用的措施，研究制定「三保」清單，積極構建長效機制，築牢兜實基層「三保」底線。具體有以下五條措施：

一是壓實各方責任。地方各級黨委和政府是本地區「三保」的第一責任主體，要定期研究完善保障措施。各職能部門對本領域「三保」政策落實負主要責任，並與財政部門建立橫向協同機制，形成工作合力。

二是增強地方財力。結合年度預算安排，持續加大中央對地方財力性轉移支付力度。剛才在前面也講了，今年利用債務結存限額，向地方下達了4000億元的債務限額，用於補充綜合財力，這對「三保」的保障是有積極意義的。清理規範專項轉移支付，優化轉移支付結構，提高財力性轉移支付比重；同時，拓展地方稅源、適當擴大地方稅收管理權限，增加地方自主財力。

三是強化庫款調度。持續跟蹤地方收支運行和庫款保障情況，對庫款緊張的地方，中央財政通過提前調度資金等方式予以適當支持。督促省級財政部門加強庫款監測，增強基層庫款保障能力，優先滿足「三保」支出需要。

四是緩解債務壓力。更大力度置換地方政府存量隱性債務，剛才已經講到了較大規模債務限額，履行法律程序後會向社會詳細說明，並繼續在年度新增地方政府專項債務限額中，安排一定額度用於補充政府性基金財力，支持地方化解債務風險。

五是加強動態監測。推動建立覆蓋「三保」全過程的信息化、智能化監測體系，動態捕捉潛在風險，及時進行預警和提示，做到問題早發現、早處置。

藍佛安又表示，今年以來，更加注重發揮積極財政政策逆周期調節作用，保持財政支出強度，在擴內需、促消費、惠民生等方面，我們持續發力，推動激發消費潛力、擴大有效需求。主要有三個方面：

一是多舉措增加居民收入。穩步提高社會保障水平，2024年進一步提高了城鄉居民基礎養老金最低標準，是歷次提標調增幅度最大的。退休人員養老金水平總體提高3%左右，城鄉居民醫保人均財政補助標準也有較大幅度提高。在做好分層分類社會救助保障的基礎上，今年國慶節前，還向特困人員、孤兒等生活困難群眾發放了一次性生活補助，提高困難群眾收入，增強低收入群體的消費能力和意願。

二是多渠道增加政府投資。剛才我們也講到，2024年發行超長期特別國債1萬億元、新增地方政府專項債務限額3.9萬億元、安排中央預算內投資7000億元，再加上2023年增發國債資金，實際可用於增加政府投資的資金規模較去年大幅度增加，帶動有效投資，擴大國內需求。

三是大力度實施「兩新」政策。安排3000億元左右超長期特別國債資金，從8月底、9月初開始，各地方陸續推出具體的操作辦法，主要是加力支持重點領域設備更新，進一步提升地方消費品以舊換新能力，有力拉動投資增長、釋放消費潛力、促進產業發展。

下一步，財政部將繼續堅持精準施策、靶向發力，優化基礎性政策機制安排，改善居民收入預期，激發消費潛能；用好專項資金、貸款貼息等工具，完善商貿流通體系，改善消費環境；發揮政府債券牽引作用，帶動有效投資，擴大國內需求。

財政部副部長王東偉。（01直播截圖）

就今年以來專項債發行使用情況等，王東偉表示，近年來，財政部會同有關部門建立健全專項債管理政策制度，指導地方提升專項債項目質量，持續發揮專項債在帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟大盤等方面的重要作用。2020年以來累計安排新增專項債券18.7萬億元，支持了約13萬個政府投資項目，2024年安排新增專項債券3.9萬億元，剛才藍部長講了，這是歷年來規模最大的一年。

聚焦更好地發揮政府投資帶動作用，認真組織做好專項債券分配和發行使用工作，一方面，加大對經濟大省專項債券支持力度，額度分配向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜，支持經濟大省重大項目建設。另一方面，合理安排其他地區專項債券額度，推動在建項目續建完工和國家重大戰略項目落地實施。再就是，指導地方加快專項債券發行使用，加強調度，按旬通報專項債券發行使用進度。截至9月底，各地發行新增專項債券3.6萬億元，佔全年額度的92.5%。

在做好上述工作的基礎上，下一步，要研究擴大專項債券使用範圍，健全管理機制，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本，切實推動高質量發展。具體而言有三點：

第一，擴範圍。主要有三點：一是研究完善專項債券投向清單管理，增加用作項目資本金的領域，最大限度擴大使用範圍。二是用好專項債券支持收購存量商品房用作保障性住房，剛才藍部長、廖岷副部長都講到了這一點，支持房地產市場健康發展。三是合理支持前瞻性、戰略性新興產業基礎設施，推動新質生產力加快發展。

第二，強機制。研究完善項目管理機制，打通在建項目「綠色通道」，推動項目謀劃儲備和建設實施的有效銜接，加快專項債券發行使用和項目建設進度，加快形成實物工作量，切實發揮政府投資引導帶動作用。

第三，嚴管理。主要有三點：一是完善專項債券「借用管還」全生命周期管理，加強債券資金支出監管，落實項目主管部門和項目單位責任。二是健全完善專項債券項目資產台賬，分類管理項目資產，確保政府負債和項目資產平衡。三是探索專項債券提前償還，研究建立健全償債備付金制度，保障專項債券償還來源。