非凡75年｜積貧積弱到GDP世界第二　中國經濟走過怎樣歷程？

75年時光，見證新中國經歷滄桑巨變，取得驚人成就。站在新的起點上，中國經濟正繼續步步向前，迎接新挑戰，創造新奇跡。



由積貧積弱到GDP世界第二

現時，中國平均每1秒鐘，就能生產一部汽車。

平均每1分鐘，就有7,945萬元（人民幣，下同）貨物進出口。

平均每1小時， 就有多達1,500多萬件快遞被寄出和簽收……

這樣的經濟和生活水平，在75年前新中國剛成立時，簡直是難以想像。

75年前的新中國，積貧積弱，百廢待興；75年後，中國已蛻變為世界第二大經濟體，第一大工業國和貨物貿易第一大國，經濟實力、綜合國力和民眾的生活水平，都與日俱增。

1949年新中國剛剛成立時，國家十分貧窮落後，GDP只有123億美元，位列世界77位。

幾十年過去，2010年超過日本之後，中國GDP連年穩居世界第二，不斷實現跨越，到2023年已經達到126萬億元人民幣。

數額龐大的GDP，分攤到每個人身上之後，也依然能看到中國75年的驚人發展。

1949年，中國的人均GDP只有23美元，排在全球末位國行列；2023年，人均GDP已達到8.94萬元人民幣（按年平均匯率折算為1.27萬美元）。

中國經濟的發展，更體現在中國人的收入、消費和日常點滴當中。

由憑票購物到現金支付，由網絡消費從到刷臉買單，民眾的生活經歷了翻天覆地的改變。（網上圖片、視覺中國）

1949年，中國居民人均可支配收入僅有49.7元，到2023年已經增長到3.92萬元，比1949年名義增長近80倍（未扣除價格因素）。

建立完整現代工業體系

中國經濟的迅速發展，離不開工業奠定的堅實基礎。

在75年前，從火柴到螺絲，從汽車到飛機，中國的工業都幾乎是由零開始。 新中國成立之初，連一塊鋼鐵、一塊肥皂都要靠進口。

中國用短短幾十年時間，走過了發達國家幾百年的工業化歷程。目前，中國已成長為全球第一大工業國、製造業第一大國，建成門類齊全、獨立完整的現代工業體系，生產能力大幅提升，主要產品產量位居世界前列。

經過75年的發展，鋼鐵、有色金屬、電力、化工、機械、輕紡、醫藥等工業行業，不斷由小到大。

另外，航空航天、汽車、電子通信等一些新興工業行業，也從無到有，產業結構逐步升級。

達到國際先進水平的中國「復興號」高速列車、國產大型客機C919、國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」……一批舉世矚目的大國重器見證中國工業發展；同時，在這過程中亦湧現出一批以華為、中車等為代表的領軍製造企業。

汽車產業是工業經濟發展的縮影。1953年第一汽車製造廠在長春開工建設，1956年中國第一輛國產汽車在長春第一汽車製造廠總裝下線。

時光荏苒，2009年中國首次成為全球第一大汽車產銷國；到了2003年，中國汽車產量和銷量均突破3,000萬輛，中國連續15年成為全球第一汽車產銷國。這代表全球每賣出3輛新車，就有一輛是「中國造」。

上圖為1958年拍攝的第一汽車製造廠，這裏生產了第一批紅旗轎車；下圖為新能源汽車廠。（網上圖片、視覺中國）

而且，藉助在新能源車領域的「換道超車」，中國汽車產業正邁向高質量發展的新階段。

外貿讓世界看見「中國製造」

中國工業體系的建設，離不開對外貿易的跨越式發展和支撐。

1957年4月，第一屆中國出口商品交易會在廣州中蘇友好大廈舉行，新中國打開了通向世界的窗口，衝破西方經濟封鎖與政治孤立，亦令全球市場由此得以看見中國製造。

上圖為1957年4月，第一屆廣交會在廣州開幕；下圖為2024年5月舉辦的第135屆廣交會。（網上圖片、視覺中國）

特別是改革開放後，中國的投資環境不斷改善，吸引外商直接投資快速增長。

新中國成立75來，中國的對外貿易實現了歷史性跨越，「引進來」和「走出去」齊頭並進，區域經貿合作持續推進，實現從封閉半封閉，到全方位開放的轉折。

1950年時，中國外貿規模只有11.3億美元；2023年，中國進出口總值達到5.94萬億美元，增長超過5,000倍。

高質量發展為經濟注入新動力

如今，中國經濟已經由高速增長階段，轉向高質量發展階段，現時正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，數字經濟等新領域的發展，在其中發揮著重要的作用。

2023年，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重，已經達到10%，成為中國經濟增長的重要引擎。

電子商務、移動支付、5G技術、人工智能等關鍵領域的發展，正為中國經濟注入新動力，並帶動傳統產業轉型升級。

75年時光，見證新中國經歷滄桑巨變，取得驚人成就。站在新的起點上，中國經濟正繼續步步向前，迎接新挑戰，創造新奇跡。

新中國成立75載，風雨兼程，滄桑巨變。「當代中國」推出「非凡75年」系列專題，梳理中國在環保、文體、政經、科技4大領域，經歷了怎樣的變遷、突破和發展，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

本文獲「當代中國」授權刊出，為「政經篇」其中一篇文章，更多有關中國政經成就的專題文章，歡迎閱讀：

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