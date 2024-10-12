陝西消防車執勤時翻側墮河　5名死者均是消防員：有人小孩將出生

陜西一輛消防車在執行公務時，發生翻側，造成5死1傷。當地相關部門回應指，傷亡人員均是消防員，目前事故原因正在調查中。



陜西一輛消防車在執行公務時發生翻側，造成5死1傷。（示意圖片/封面新聞）

周五（11日）10時左右，陜西安康消防部門一輛消防車在前往平利縣八仙鎮途中發生翻側，造成5死1傷。據《大皖新聞》報道，平利縣官方部門一名工作人員回應稱，截至目前，傷亡人員都是消防員，沒有涉及群眾，發生事故的路段為二級道路。據《南方都市報》報道，其中2人現場死亡，3人送院經搶救無效死亡，1人正在救治。

據了解，二級公路是內地公路等級中的一種類型，其以較少的投資和費用修建盡可能寬、盡可能直的路面為重要特點‌。

據《新京報》報道，有八仙鎮居民表示，聽聞事故消息後，駕車前往事故發生地，約一小時後到達，「現場有不少人圍觀，當時還在等縣裏的專業救援力量來救援」。

八仙鎮是陜西與重慶交界的省際邊陲重鎮。（網上圖片）

上述居民還指，消防車翻側在河道裏，車頭撞扁了，車窗玻璃都碎了，車內還有一名消防員。消防員被救出後神志清醒，能夠正常對話，頭部傷口在流血。消防員稱，他們本來是開車去參加消防演習的。

另據《大河報》報道，一名遇難消防員的前部隊戰友表示，二人都是2008年入伍，在新兵連認識，都是消防兵。對於戰友的突然離世，他感到很悲痛，「犧牲的戰友三十來歲，去年剛結婚，聽其他戰友說他小孩即將出生。」

公開資料顯示，八仙鎮位於平利縣南端，是陜西與重慶交界的省際邊陲重鎮。目前，事故原因正在調查中。