受賄逾3800萬元　原消防救援局副局長張福生一審判囚13年

10月9日，福建福州市中級人民法院一審公開宣判，原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生犯受賄罪罪成，判囚13年，並罰款300萬元（人民幣，下同）；對查封、扣押在案的張福生犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，1997年至2022年，張福生利用擔任公安部政治部人事訓練局機關幹部處主任科員、副處長，公安部政治部調研室副主任，公安部消防局警務處處長、副局級調研員、副局長，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長兼應急管理部教育訓練司司長等職務上的便利，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在承接項目、職務晉升、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合3893萬餘元。

原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生犯受賄罪罪成，判囚13年。（央視新聞）

福州市中級人民法院認為，張福生的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。張福生收受賄賂為他人謀取職務提拔、調整，對其酌予從重處罰。

張福生到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得及其孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以從輕處罰。綜合考慮本案的犯罪數額、情節，法庭遂作出上述判決。