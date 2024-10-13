廣東女無端成為近4億貸款保證人　嚇到拍片舉報　涉事銀行咁回應

10月11日，廣東有網友實名發布影片稱，在查詢徵信時，發現自己成為一筆合計3.96億元（人民幣，下同）貸款的保證人，而自己從未就此作保、並不知情。內媒報道指，涉事的上海華瑞銀行回應稱，事件起因是信貸人員操作失誤造成徵信誤報。



當事人李素芬。（截圖）

當事人李素芬到中國人民銀行查詢徵信時，發現自己成了近4億元貸款的擔保人。（《紅星新聞》）

內媒《齊魯壹點》報道，今年3月，當事人李素芬到中國人民銀行查詢徵信時，發現自己成了近4億元貸款的擔保人。根據徵信信息，李女士作為上海理業供應鏈管理有限公司的保證人，從上海華瑞銀行貸款3.96億元。

《紅星新聞》10月12日報道，李素芬的家屬指，李素芬曾與上海華瑞銀行方面進行溝通並查看涉及款項借貸合同、保證合同，發現李素芬與實際保證人同名，但合同上的身份證等信息無誤，疑似為銀行錯誤登記導致。

上海華瑞銀行。（網絡圖片）

報道指，從上海華瑞銀行處獲悉，此次事件為因同名客戶「李素芬」的徵信信息報送過程中，因信貸人員操作失誤造成徵信誤報，該情況與主業務借款人上海理業供應鏈管理有限公司完全無關，已於10月9日及時完成信息糾正。

上海華瑞銀行稱，「對於此次事件給李素芬女士帶來的困擾與不便，我們深感抱歉，並第一時間誠摯地向李女士表達了我們的歉意。目前，我們正積極與李女士溝通，以協商提供合理的補償方案，力求盡快解決此事。同時，我行將以此次事件為鑒，進一步加強員工操作技能的培訓，完善系統建設，提升風險防範意識，確保為客戶提供更加專業、高效、滿意的服務」。