天津女銀行大額取款牽出多宗詐騙案　警方現場扣押過百萬現金

天津籍女子李某在重慶市渝北區某銀行大額取款時，因其神色緊張、資金流水存在異常，銀行察覺有異並向警方通報線索。經查，李某名下銀行卡涉及9宗詐騙案。警方當場拘捕李某，現場扣押過百萬元（人民幣，下同）涉詐現金。



《澎湃新聞》報道，9月13日，李某在渝北區某銀行分行辦理大額取款業務，銀行工作人員發現她神態緊張，且其使用的銀行賬戶資金流水異常。面對工作人員的詢問，李某閃爍其詞，銀行隨即將線索通報至渝北區反詐騙中心。

渝北區公安分局刑偵支隊民警研判後，聯合轄區寶聖湖派出所出警趕到銀行，當場拘捕正在取款的李某並立案偵查，現場扣押涉詐現金共1,179,690元。

李某指認涉詐資金。（渝北區公安分局）

警方調查發現，李某今年6月到重慶，在境外洗錢團夥引導下，以從事經營活動為由在多間銀行開立個人賬戶、流動支付機（POS機）、商戶收款二維碼等。8月28日起，利用POS機和商戶收款二維碼接受涉案一級卡轉入的詐騙資金，並利用個人銀行卡轉移資金。

李某名下銀行卡涉及全國9宗詐騙案，受害者共25人，其中5名受害人已報案，渝北分局已聯繫其餘20名受害者向案發地公安機關報警。據了解，案中受害者的受騙方式，包括虛假投資理財、冒充客服、機票退改簽、網戀詐騙等。

9月24日，渝北區公安分局向5名報案的受害人歸還受騙資金。（渝北區公安分局）

9月24日，渝北區公安分局向5名報案的受害人歸還受騙資金約43萬元。目前，李某已被採取刑事強制措施，案件正在偵辦中。

渝北區公安分局工作人員表示，該局將向其餘受害者歸還受騙資金，並深挖李某背後的洗錢團夥。據介紹，今年以來，渝北公安分局共拘捕82名詐騙犯，幫助全國受害者追回被騙資金達489.67萬元。