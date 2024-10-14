雞西原副市長貪逾31億　在港接收黑錢500萬　部分錢存入匯豐銀行

黑龍江省雞西市原副市長李傳良，2018年為躲避調查逃至美國，並向境外轉移部分涉案贓款；2020年，當局對其發布通緝令。時隔4年，最高人民法院旗下《人民法院報》近日刊發的法院公告，披露案件新進展。

《澎湃新聞》報道，2022年，牡丹江市東安區法院公布的一份刑事判決書中，披露了李傳良向境外轉移財產的細節，包括托人將500萬元（人民幣，下同）運到深圳再匯到香港。

另《紅星新聞》報道，李傳良案涉案金額相當於雞西市2017年地方財政收入三分之二。



據此前報道，公告顯示，李傳良案涉案資產超31億元；案發後扣押、凍結資金共計逾14億元、查封1021處房產、查封土地、灘塗27宗、查封林地8宗、扣押汽車38輛、扣押機械設備10台（套），凍結18家公司股權。

2022年3月15日，牡丹江市東安區法院公布的《孫成祥、董玉琨掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一審刑事判決書》，披露了李傳良向境外轉移財產的細節。

黑龍江省雞西市原副市長李傳良。（網絡圖片）

孫成祥原為雞西濱港特種汽車有限公司總經理，2021年2月9日經牡丹江市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批准逮捕。董玉琨原為雞西市財政局金融研究所副所長（病退），2021年2月9日經牡丹江市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批准逮捕。

曾在香港接收黑錢500萬 部分錢存入匯豐銀行

牡丹江市東安區檢察院指控，2014年7月，時任鶴崗市政府黨組成員、副市長李傳良（原雞西市副市長、現涉嫌貪污賄賂犯罪在逃）欲向香港轉移違法所得500萬元（李傳良以虛假項目套取的財政撥付的國家獎勵資金）。李傳良指使劉某1（另案處理）準備錢款並向深圳市運送，指使孫成祥在深圳市接收並向香港轉移錢款。

劉某1根據指示將李傳良交給其保管的415萬元現金裝在5個行李箱內，安排5人於2014年7月9日從雞西市乘坐飛機，將上述行李箱攜帶至深圳市，同時安排董玉琨同日從北京市出發乘飛機，將其在北京市為李傳良保管的85萬元現金攜帶至深圳市。

李傳良。（澎湃新聞）

6人在深圳會合後，由董玉琨將500萬元現金重新裝箱交接給孫成祥。後孫成祥讓其侄子陳某、陳某的朋友汪某和黃某，以自己的身份信息到銀行將其中490餘萬元現金，轉存匯款至李傳良事先聯繫的香港兌換店提供的銀行賬戶中。

匯款後，孫成祥攜帶剩餘現金出境至香港，到該兌換店將490餘萬元兌換成的600萬元港幣提出，並在香港將600萬元港幣及剩餘的人民幣現金交給李傳良。李傳良將其中的50萬元港幣交給孫成祥，並存入孫成祥名下香港匯豐銀行賬戶中，後被李傳良陸續取用。

判決書顯示，2021年12月29日，東安區法院一審判決孫成祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判囚5年，罰款8萬元；董玉琨犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判囚3年半，罰款2萬元。

李傳良。（微信@長安街知事）

公開簡歷顯示，李傳良在雞西市任職超過30年。黑龍江省紀委監委此前披露，李傳良的違紀違法行為主要是其在雞西擔任財政局局長、市政府副市長期間。

《紅星新聞》報道，雞西市人民政府此前公布的《2017年雞西市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，就在李傳良辭去公職的2017年，雞西全市完成地方財政收入46.2億元，李傳良涉案的31億餘元，相當於雞西當年地方財政收入的三分之二。

此外，李傳良涉案金額中，最大的一筆是其被指侵吞、騙取公共財物共計29億餘元。若以李傳良後來任職的鶴崗為例，據鶴崗市統計局此前發布的《2017年鶴崗市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，鶴崗2017年實現地區生產總值282.9億元，而李傳良侵吞、騙取公共財物金額已超過鶴崗2017年GDP的十分之一。