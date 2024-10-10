珠海市監局長被查　曾戴LV絲巾受訪遭網民批：正因是官才不能戴

內媒《濟南時報》 報道，10月9日，珠海市紀委監委網站發佈消息稱，珠海市市場監督管理局局長、民盟珠海市委會副主委李桃艷涉嫌嚴重違法，目前正接受調查。因2022年李桃艷曾在採訪時戴過一條價值約2000元人民幣的LV絲巾，引發網民熱議。



李桃艷。（南方日報）

公開資料顯示，李桃艷，女，漢族，1970年3月出生，貴州安順人，1991年8月參加工作，1999年9月加入民盟珠海市委會，大學學歷，理學學士。

李桃艷曾任珠海市金灣區副區長，民盟珠海市委會副主委，橫琴新區市場監督管理局局長等職。

李桃艷。（網絡圖片）

曾戴LV絲巾受採訪引熱議

2022年1月，當時在參加珠海市政協會議的珠海市政協委員李桃艷接受媒體專訪時，曾戴著一條LV絲巾，引起網民熱議。據電商公布售價，李桃艷佩戴的LV絲巾同款目前售價約為2000元人民幣。

2024年4月29日，李桃艷被任命為珠海市市場監督管理局局長。10月9日，珠海市紀委監委稱李桃艷涉嫌嚴重違法，目前正接受調查。

李桃艷。（網絡圖片）

李桃艷被查的消息公開後，有網民指責其不夠低調：「作為體制內的領導還是應該低調一些為好！」「你可以買，但是這種對外放的採訪就不要拿出來戴了，畢竟月工資兩千的也有很多人」「哪怕她兩袖清風，按工資收入，也是買得起的，但是，正是因為她是官，才不能戴」。

但也有人表示衣貌穿著與廉潔與否並無必然關係：「側重點不是絲巾吧，是他到底做什麼嚴重違紀」「被查原因是違法違紀，不是戴2000塊圍巾」「我一個月薪幾千的，我都能買lv，人家局長怎麼就不能戴？好奇怪的網友」