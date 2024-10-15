《三體》現實上演？中國發布發展太空規劃　宣布將尋找外星人

撰文：朱加樟
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內地15日（周二）發布《國家空間科學中長期發展規劃（2024—2050年）》（以下簡稱《規劃》），擬在2050年在空間科學領域實現世界領先水準，並宣布將開展地外生命探尋，引發關注。

《三體》是中國作家劉慈欣的小說作品，其後改編為多種影視作品。（Netflix《三體》（3 Body Problem）海報）

《規劃》由中國科學院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室聯合發布。規劃提出了中國有望取得突破的5大科學主題和17個優先發展方向。

主題1「極端宇宙」：主要是探索宇宙的起源與演化，揭示極端宇宙條件下的物理規律。該主題下的優先發展方向包括：暗物質與極端宇宙、宇宙起源與演化、宇宙重子物質探測。

主題2「時空漣漪」：主要是探測中低頻引力波、原初引力波，揭示引力與時空本質。該主題下的優先發展方向是空間引力波探測。

主題3「日地全景」：主要是探索地球、太陽和日球層，揭示日地複雜系統、太陽與太陽系整體聯繫的物理過程與規律。該主題下的優先發展方向包括：地球循環系統、地月綜合觀測、空間天氣探測、太陽立體探測、外日球層探測。

主題4「宜居行星」：主要是探索太陽系天體和系外行星的宜居性，開展地外生命探尋。該主題下的優先發展方向包括：可持續發展、太陽系考古、行星圈層刻畫、地外生命探尋、系外行星探測。

主題5「太空格物」：主要是揭示太空條件下的物質運動和生命活動規律，深化對量子力學與廣義相對論等基礎物理的認知。該主題下的優先發展方向包括：微重力科學、量子力學與廣義相對論、空間生命科學等。

規劃提出了至2050年中國空間科學發展路線圖：

第一階段，至2027年，運營中國太空站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，論證立項5—8項空間科學衛星任務，形成若干有重要國際影響力的原創成果。

第二階段，2028—2035年，繼續運營中國太空站，論證實施載人月球探測、國際月球科研站等科學任務，論證實施約15項空間科學衛星任務，取得位居世界前列的原創成果。

第三階段，2036—2050年，論證實施30餘項空間科學任務，重要領域達到世界領先水平。

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