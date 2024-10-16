涉文物大案包庇黑社會　前河南省司法廳長王文海二審前獄中病亡

10月14日，據《北京青年報》報道，原河南省司法廳長王文海於10月13日病亡。此前，在一起文物大案中，王文海被曝涉嫌利用職務迫害辦案民警，包庇黑社會。此後，王文海被指控濫用職權、受賄等八項罪名。



目前該案二審結束，尚未判決，王文海卻因突發疾病身亡。10月13日，在家屬的見證下，南陽市公安局對王文海屍體進行了檢查。



10月14日，據《北京青年報》報道，原河南省司法廳長王文海於10月13日病亡。

原河南省司法廳長王文海於10月13日病亡。

盜墓集團大案遭草草了結 王文海被指包庇黑社會

2002年底，公安部牽頭組建「12·10」文物倒賣專案組，針對「宋氏兄弟」等盜墓團夥開展刑偵工作，其間曾查獲上百條文物犯罪線索，涉事人員近百人。沒想到，2004年，偵查工作進行期間，專案組多名警察突然被「雙規」，後被調離偵查崗位或調離公安系統。專案組查獲的線索無人再敢深入追查，文物倒賣專案就此擱淺，導致部分涉案人員脫罪或輕判。

直到2021年7月14日，河南省紀委監委發佈消息，河南省司法廳原廳長、黨委書記王文海涉嫌嚴重違紀違法，接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。隨著王文海的落馬，2021年12月，「宋氏兄弟」涉黑案重啟調查。將「宋氏兄弟」多年經營起的龐大犯罪網路關係一舉斬斷，王文海也在其中充當他們的保護傘。

洛陽古墓。（微博）

內媒報道，「宋氏兄弟」共有4人，兩人是警察兩人是盜墓賊，老大宋彥彬和老三宋彥慶是1990年代洛陽盜墓圈內的知名人物，老二宋彥海曾任洛陽公安局二級高級警長、孟津縣公安局長，老四宋彥洪曾任洛陽市刑警支隊基層員警。

據了解，在盜墓圈內流傳一段盜墓賊之歌，內容為「洛陽盜墓賊，不怕刑警隊，老大在紀委，誰敢與其作對，就把誰雙規」，寫的就是以「宋氏兄弟」為首的盜墓集團，盜掘古墓、走私文物，在河南紀檢系統「保護傘」王文海的支持下，迫害洛陽刑警的情況。

王文海因此於2023年11月被法院一審認定犯受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪、刑訊逼供罪、包庇黑社會性質罪、誣告陷害罪等八罪，判處有期徒刑25年。

一審後，王文海決定提起上訴，就在二審尚未判決時，13日突傳出「因病身亡」，經河南司法廳證實，王文海為「正常病亡」。

宋彥海遭判刑25年。（微博）

「宋氏兄弟」也遭判刑，老二宋彥海被認定犯領導黑社會性質組織罪、盜掘古墓葬罪、倒賣文物罪、組織賣淫罪等16宗罪，合併有期徒刑84年5個月，決定執行有期徒刑25年，並處罰金513萬元（人民幣，下同），沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。

老四宋彥洪被認定犯黑社會性質組織罪、倒賣文物罪、組織賣淫罪等7宗罪，合併有期徒刑45年2個月，決定執行有期徒刑23年，並處罰金300萬元，沒收個人全部財產，剝奪政治權利3年。