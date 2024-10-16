國台辦再批賴清德雙十演說　斥是更具危害及破壞性的「台獨自白」

國台辦發言人陳斌華周二（15日）會見記者時，再度批評賴清德的雙十演說，指責對方上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷堆疊、加碼並大肆宣揚其「台獨」分裂主張，這次在「雙十」演說拋出「台獨」新謬論，對抗思維更強，挑釁意味更濃，蓄意升高兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定，是一篇更具危害性、破壞性的「台獨自白」。



10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

陳斌華批評，賴清德在講話中聲稱「中華民國已經在台澎金馬落地生根」，是蓄意割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，企圖把所謂「中華民國」「台獨化」，藉所謂「中華民國」之名行「台獨」之實；將「新兩國論」具體化、明晰化，涉及經濟、社會等多個層面，是為謀求「台獨」分裂進行社會動員；聲稱「互不隸屬」、宣揚台灣所謂「主權獨立」，是企圖推動變相的「法理台獨」；聲稱「中華人民共和國無權代表台灣」、台灣要走向世界，是在加大推動「台灣問題國際化」，「倚外謀獨」禍心昭然若揭。

圖為2024年10月14日，航空母艦「遼寧號」參加「聯合利劍-2024B」軍事演習。中方強調，演習是對「台獨」分裂勢力的強力震懾。（PLA Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS）

警告「台獨」每挑釁一次 中方懲戒反制將推進一步

陳斌華表示，當前反對「台獨」分裂的鬥爭，是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭。中方連日來採取的一系列反制措施，是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。他正告賴清德當局，「台獨」分裂勢力每挑釁一次，中方的懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。